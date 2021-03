Kiki Bertens heeft maandag geen succesvolle rentree beleefd op de WTA Tour. De 29-jarige tennisster verloor in de eerste ronde van het toernooi van Doha met ruime cijfers van Jelena Ostapenko: 0-6 en 2-6.

Ostapenko had minder dan een uur nodig voor haar zege op het hardcourt in de hoofdstad van Qatar. De 23-jarige Letse is momenteel de nummer 51 van de wereld, maar won in 2017 wel Roland Garros.

Bertens speelde haar eerste wedstrijd sinds oktober vorig jaar, toen ze uitgeschakeld werd in de vierde ronde van Roland Garros. De Nederlandse liet zich daarna opereren aan een achillespeesblessure waar ze al langer last van had. Ze was niet op tijd hersteld om vorige maand mee te kunnen doen aan de Australian Open, maar is nu weer fit.

Bertens won twee van haar vorige vier partijen tegen Ostapenko, maar een nieuwe overwinning zat er maandag geen moment in. Ze was duidelijk nog wat onwennig en kwam in de hele partij tot slechts zes winners, tegenover veertien onnodige fouten.

De Westlandse had het vooral lastig op de belangrijke punten. Ostapenko benutte met haar harde groundstrokes (26 winners tegenover 19 onnodige fouten) liefst zes van haar zeven breakpoints.

Bertens, die vorige week voor het eerst sinds oktober 2018 uit de top tien van de wereldranglijst viel en nu elfde staat, doet volgende week mee aan het hardcourttoernooi in Dubai.