Arantxa Rus heeft maandag de tweede ronde van het WTA-toernooi in Lyon gehaald. Ze was met 7-6 (6) en 6-4 te sterk voor Wang Xiyu en boekte daarmee haar eerste zege van 2021.

Het was de eerste partij voor Rus sinds de Australian Open, waar ze begin februari in de eerste ronde werd uitgeschakeld.

De nummer 79 van de wereld begon moeizaam aan haar partij tegen Wang (WTA-127). De Chinese nam een 5-2-voorsprong in de eerste set en kreeg bij 5-2, 5-4 en in de tiebreak een setpoint, maar benutte die niet. Rus sloeg op haar eerste setpoint wél toe.

De tweede set begon met drie breaks op rij, waarna Rus in de wedstrijd groeide. In het vervolg hoefde ze nog maar één breakpoint toe te staan en na 2 uur en 21 minuten besliste ze het duel.

In de tweede ronde neemt Rus het op tegen de Belgische Greet Minnen. Rus is als achtste geplaatst in Lyon, waar Ekaterina Alexandrova (WTA-33) en Fiona Ferro (WTA-46) de hoogst genoteerde speelsters zijn.

Kiki Bertens komt later op maandag in actie. Zij speelt op het WTA-toernooi van Doha. In het eerste duel sinds haar achillespeesblessure staat ze tegenover de Letse Jelena Ostapenko.