De coronapandemie verpestte het afgelopen jaar een hoop internationale sportevenementen, maar het ABN AMRO World Tennis Tournament gaat maandag 'gewoon' van start in Ahoy. Wel zonder toeschouwers én zonder de geblesseerde blikvanger Rafael Nadal. "Toptennissers zijn een soort Formule 1-auto's."

Toernooidirecteur Richard Krajicek zat zaterdag in Rotterdam naar een kwalificatiewedstrijd te kijken toen het eigenlijk pas écht bij hem doordrong: de 48e editie van 'zijn' ABN AMRO-toernooi wordt zonder toeschouwers gehouden.

"Ik zag rond de baan alleen de coaches en wat medewerkers. Toen besefte ik: over twee dagen begint het hoofdtoernooi en dan ziet het er net zo leeg uit. Dat is heel apart", zegt Krajicek in gesprek met NU.nl. "Het is natuurlijk mooi dat het toernooi door kan gaan, maar ik hoop dat dit slechts voor één jaar is. Bij sport hoort publiek."

Juist in het jaar zonder toeschouwers wist Krajicek (even) een van de grootste publiekstrekkers te strikken. Tennisfans mochten zich verheugen om Nadal voor het eerst sinds 2009 op Nederlandse bodem in actie te zien, maar de 34-jarige Spanjaard meldde zich vorige week af vanwege een slepende rugblessure.

"Ik zag Nadal spelen op de Australian Open en toen maakte hij een goede indruk, maar ik bedacht me ook dat hij waarschijnlijk met pijnstillers speelde", zegt Krajicek. "Ik ging er niet van uit dat hij zich zou afmelden, maar je weet dat het kan gebeuren. Een toptennisser is een soort Formule 1-auto. Die is zo scherp afgesteld. Als er dan iets net niet helemaal soepel loopt, dan zorgt dat voor problemen. Dit hoort bij topsport, dus het is niet anders."

Rafael Nadal kampt al langer met rugklachten en is niet fit genoeg om mee te doen aan het ABN AMRO-toernooi. Rafael Nadal kampt al langer met rugklachten en is niet fit genoeg om mee te doen aan het ABN AMRO-toernooi. Foto: ANP

'Hebben Federer gezegd dat hij welkom is'

Helaas voor Krajicek bleef het niet bij de afmelding van Nadal. Ook onder anderen titelverdediger Gaël Monfils, de mondiale nummer tien Matteo Berrettini, de Canadezen Denis Shapovalov en Milos Raonic en Taylor Fritz trokken zich op het laatste moment terug en schitteren door afwezigheid in Rotterdam.

"We spraken voor het toernooi van het beste deelnemersveld ooit, maar dat kunnen we nu niet meer zeggen. Het is desondanks nog steeds een heel sterk veld", vindt de 49-jarige Krajicek, die met Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Alexander Zverev en Andrey Rublev nog vier toptienspelers heeft. Daarnaast doet drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray mee met een wildcard.

Ook Roger Federer werd nog gepolst om naar Rotterdam te komen, maar daar bleef het ook bij. "We hebben contact met hem gehad om duidelijk te maken dat hij welkom is. Federer is al meer dan een jaar niet in actie gekomen en hij wilde zijn rentree niet overhaasten. Daarom kiest hij voor Doha."

Roger Federer kwam na de Australian Open van 2020 niet meer in actie. Roger Federer kwam na de Australian Open van 2020 niet meer in actie. Foto: Pro Shots

'Wildcard voor Haase is een soort dankjewel'

Elk nadeel heeft zijn voordeel, want door de reeks afmeldingen kunnen er met Robin Haase en Botic van de Zandschulp toch Nederlanders meedoen aan het hoofdtoernooi. Voor de 33-jarige Haase wordt het zijn dertiende deelname en daarmee passeert hij Jan Siemerink als speler met de meeste optredens op het ABN AMRO-toernooi.

"De wildcard voor Robin is ook een beetje een bedankje voor zijn bewezen diensten in al die jaren", verklaart Krajicek. "Hij toont altijd 100 procent inzet in Rotterdam en is ook buiten de baan belangrijk geweest voor het toernooi. Ik zie altijd graag dat er Nederlanders in het hoofdschema uitkomen. Het is fijn dat ik die 'belofte' toch kan inlossen."

Haase komt maandag direct in actie op de eerste dag van het ABN AMRO-toernooi. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen Murray, de winnaar van 2009. Van de Zandschulp begint met een wedstrijd tegen de Kroaat Borna Coric (ATP-26). Het enige Nederlandse ATP-toernooi duurt tot en met zondag.