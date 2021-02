Tallon Griekspoor zal niet deelnemen aan het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Haarlemmer verloor zaterdag in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in drie sets van Jérémy Chardy.

Griekspoor forceerde na het verlies van de eerste set (4-6) nog wel een beslissende set door het tweede bedrijf wel naar zich toe te trekken (6-4), maar daarin was hij met 0-6 kansloos tegen de speler die bijna honderd plekken hoger staat op de wereldranglijst (160 om 64).

De 24-jarige Griekspoor kwam de afgelopen drie jaar wel in actie in het hoofdschema van het ABN AMRO-toernooi. Hij stuntte in 2018 en 2019 tegen respectievelijk Stan Wawrinka en Karen Khachanov, maar moet dus minimaal een jaar wachten om opnieuw te kunnen verrassen.

Ook Tim van Rijthoven, Ryan Nijboer, Miliaan Niesten en Nederlands kampioen Jelle Sels gingen onderuit in de eerste ronde van de kwalificaties, waardoor het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi vooralsnog beperkt blijft tot Botic van de Zandschulp en Robin Haase.

Van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten en neemt het in de eerste ronde op tegen Borna Coric. Haase ontving een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek en stuit in de eerste ronde op drievoudig Grand Slam-winnaar Andy Murray.

Het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament gaat maandag van start en duurt tot en met volgende week zondag. Daniil Medvedev is de hoogst genoteerde speler in Rotterdam, omdat Rafael Nadal zich heeft afgemeld vanwege een rugblessure.