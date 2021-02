Kiki Bertens kijkt ernaar uit na maanden afwezigheid weer een officiële wedstrijd te spelen. De Nederlandse, die komende week in Doha haar rentree maakt, is vooral opgelucht dat ze na een slepende achillespeesblessure weer pijnvrij is.

"Bij sommige bewegingen denk je nog steeds: dat doet pijn. Maar dat is dus totaal niet meer het geval", zegt Bertens zaterdag in gesprek met De Telegraaf. "Het vertrouwen komt steeds meer terug in mijn lichaam."

De 29-jarige Westlandse speelde haar laatste wedstrijd in oktober 2020 op Roland Garros. Bertens liet zich daarna opereren aan een achillespeesblessure. Ze was daar niet op tijd van hersteld om in februari mee te kunnen doen aan de Australian Open.

Op het hardcourttoernooi in de Qatarese hoofdstad Doha komt het komende week na vijf maanden alsnog van een rentree. Bertens, die al enkele weken weer voluit traint, wil de komende periode vooral wedstrijdritme opdoen, maar eist meer van zichzelf.

"Ik ga de baan niet op om een game te halen, ik wil wedstrijden winnen. Maar een verwachtingspatroon hebben, is gewoon heel lastig", aldus Bertens. "Het is heel fijn dat ik gewoon weer trainingen kan afwerken. Ik kan weer doen wat ik moet doen om over een tijdje echt weer aan de top te staan."

Het WTA-toernooi van Doha begint maandag en duurt tot en met zondag. Na haar wedstrijden in Qatar doet Bertens mee aan het hardcourttoernooi in Dubai, dat van 7 tot en met 13 maart wordt gehouden.