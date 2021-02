Na maanden revalideren van een operatie aan haar achillespees keert Kiki Bertens komende week in Doha terug op de baan. Zonder wedstrijdritme, maar ook zonder pijn gaat de Nederlandse langzaam op zoek naar haar topvorm.

"Ik ben terug. Nu kijken hoelang ik deze glimlach kan vasthouden", schreef Bertens met gevoel voor zelfspot bij een foto op Instagram waarop ze breeduit lacht. De Westlandse speelde van maart 2020 tot maart 2021 slechts zes wedstrijden en haar laatste partij was in oktober, maar na vijf maanden is Bertens weer helemaal terug.

"In januari was het vooral lopend tennissen, maar we trainen nu al even voluit", zegt haar coach Elise Tamaëla vanuit Doha in gesprek met NU.nl. "Je merkt al dat ze meer kan dan vóór de operatie. In de zomer van 2020 moesten we de fysieke training op 60 procent doen, nu is dat al 90. We werken toe naar de 100 procent."

De laatste keer dat Bertens na maanden afwezigheid haar rentree maakte - in het najaar van 2020 na een onderbreking door de coronacrisis - ging het niet van een leien dakje. Op de graveltoernooien van Rome en Straatsburg strandde ze in de eerste ronde en op Roland Garros kon ze ondanks een achtstefinaleplek niet imponeren. Na de tweede ronde werd ze zelfs in een rolstoel van de baan gereden.

"Toen kwam er ook spanning bij kijken en kampte ze met die achillespeesblessure. De komende weken moet ze zoveel mogelijk wedstrijden spelen en ritme opdoen. Resultaat is daarbij niet het belangrijkste", benadrukt Tamaëla. "Natuurlijk zou het leuk zijn als alles op z'n plek valt en ze ver komt in Doha, maar men kan niet verwachten dat Kiki even de finale haalt. Daar zijn we ook niet mee bezig."

'Heeft geen zin om te roepen wat we willen bereiken dit jaar'

De 29-jarige Bertens hoopt in de Qatarese hoofdstad vooral de basis te leggen om later dit jaar weer op de top van haar kunnen te presteren. Door haar lange afwezigheid viel de tienvoudig toernooiwinnares maandag voor het eerst sinds oktober 2018 uit de top tien van de wereldranglijst.

2021 moet voor Bertens dan ook het jaar worden waarin ze haar status als wereldtopper bevestigt. Bij haar laatste zeven deelnames aan een Grand Slam-toernooi werd de nummer elf op de WTA-ranking vóór de kwartfinales uitgeschakeld. Harde doelstellingen zijn desondanks niet opgesteld in kamp-Bertens.

"We kunnen nu gaan roepen dat we een bepaalde ranking willen halen, maar dat heeft geen zin. Het doel voor dit jaar is om pijnvrij te blijven. Als dat lukt en Kiki is straks weer topfit, dan komen de resultaten vanzelf", zegt Tamaëla. "Met haar ijzersterke defensieve spel kan ze het iedereen lastig maken, zeker als ze nog meer initiatief in de wedstrijd gaat nemen. Daar zijn we al een tijdje mee bezig."

Het WTA-toernooi in Doha begint maandag en duurt tot en met zaterdag. De als vijfde geplaatste Bertens speelt in de eerste ronde tegen de Letse Jelena Ostapenko, de Roland Garros-winnares van 2017. Volgende week doet Bertens ook mee aan het hardcourttoernooi in Dubai.