Rafael Nadal heeft zich vrijdag ook afgemeld voor het ATP-toernooi in Acapulco. De nummer twee van de wereld heeft te veel last van zijn rug om naar Mexico te kunnen vliegen.

"Het spijt me dat ik niet kan deelnemen in Acapulco", schrijft Nadal op Twitter. "Het is een moeilijke tijd voor iedereen, maar gezien de pijn in mijn rug is het voor mij momenteel onmogelijk om zo'n lange reis te maken. Ik zie jullie graag terug in 2022."

De 34-jarige Spanjaard schreef het hardcourttoernooi in Acapulco, dat van 15 tot en met 20 maart op de kalender staat, vorig jaar op zijn naam. In 2005 en 2013 was hij ook de sterkste, toen nog op gravel werd gespeeld.

Nadal meldde zich donderdag vanwege zijn rugklachten ook al af voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, dat komende maandag van start gaat.

Door de afzeggingen zal Nadal voorlopig dus niet op de tennisbaan verschijnen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kwam ruim een week geleden voor het laatst in actie. Toen werd hij in de kwartfinales van de Australian Open verrassend uitgeschakeld door Stéfanos Tsitsipás.