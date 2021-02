Robin Haase moet het in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament opnemen tegen Andy Murray, zo heeft de loting vrijdag uitgewezen. Botic van de Zandschulp treft Borna Coric in zijn openingspartij.

Haase viel aanvankelijk buiten de plaatsingslijst van het ATP-toernooi in Rotterdam, maar kreeg donderdag van toernooidirecteur Richard Krajicek alsnog een wildcard. De Hagenaar profiteerde van de afmelding van titelverdediger Gaël Monfils, die zich vanwege persoonlijke redenen terugtrok.

Ook Murray ontving een wildcard voor het ABN AMRO-toernooi. De 33-jarige Schot is drievoudig Grand Slam-winnaar en voormalig nummer één van de wereld, maar is op de ATP-ranglijst inmiddels terug te vinden op de 121e plaats.

Murray, die in 2009 het toernooi in Ahoy op zijn naam schreef, speelde eerder deze week bij het ATP-toernooi in Montpellier zijn eerste partij van dit jaar. Daarin verloor hij van Egor Gerasimov uit Belarus.

Haase, die op de wereldranglijst is afgezakt naar de 189e plek, speelde vijf keer eerder tegen Murray in zijn carrière. De Nederlander won alleen de eerste ontmoeting in 2008, uitgerekend in Rotterdam.

Van de Zandschulp, op de 145e plaats van de ATP-ranglijst de kopman van het Nederlandse tennis, treft met Coric de nummer 26 van de wereldranglijst. De twee stonden nog nooit tegenover elkaar.

Ook Cilic meldt zich af

Het ABN AMRO-toernooi moest eerder op de dag opnieuw een tegenvaller verwerken met de afmelding van Marin Cilic. De Kroaat, die in 2014 de US Open won, had donderdag al in Rotterdam moeten zijn vanwege de coronatesten, maar bevond zich toen nog in Singapore. Eerder trokken Rafael Nadal, Monfils en Milos Raonic zich al terug.

Door de afzegging van Nadal is Daniil Medvedev de hoogst genoteerde speler in Rotterdam. De Russische nummer drie van de wereld werd bij de loting gekoppeld aan de Serviër Dusan Lajovic.

Naast Haase en Van de Zandschulp kunnen nog vijf Nederlanders meedoen aan het hoofdtoernooi in Rotterdam. Tallon Griekspoor, Ryan Nijboer, Miliaan Niesten, Tim van Rijthoven en Jelle Sels dienen zich alle vijf via de kwalificaties te plaatsen.

Het hoofdtoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament gaat komende maandag van start en duurt tot en met volgende week zondag.