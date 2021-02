Titelverdediger Gaël Monfils heeft donderdag vanwege persoonlijke redenen afgezegd voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De afmelding van de Fransman volgt op dezelfde dag als de afzegging van Rafael Nadal.

Robin Haase profiteert van de terugtrekking van Monfils, want de nummer 189 van de wereld krijgt een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. Haase viel aanvankelijk buiten de plaatsingslijst van het ATP-toernooi, maar maar zich dus opmaken voor zijn dertiende deelname.

"Het is mooi dat we Robin deze wildcard kunnen geven", aldus Krajicek. "Hij passeert nu Jan Siemerink, die tot nog toe van alle Nederlanders de meeste toernooien had gespeeld. Het geeft wel aan hoe lang we als toernooi al plezier hebben van Robin. Hij heeft daarmee zijn wildcard dubbel en dwars verdiend."

De afzegging van Monfils is de volgende tegenvaller voor Krajicek, die eerder nog sprak van het sterkste deelnemersveld ooit in de 48-jarige geschiedenis van het toernooi. Na de afmelding van de mondiale nummer twee Nadal is Daniil Medvedev (ATP-3) de hoogst geplaatste speler in Rotterdam. Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás en Andy Murray zijn de andere grote namen. Milos Raonic (ATP-14) heeft afgezegd.

Haase is niet de enige Nederlander die dit jaar actief is op het ABN AMRO Toernooi. Botic van de Zandschulp, de kopman van het Nederlandse tennis, kreeg eerder al een vrijgekomen wildcard voor het toernooi, dat maandag begint en tot en met volgende week zondag duurt.