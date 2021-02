Rafael Nadal doet volgende week toch niet mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De nummer twee van de wereld heeft zich donderdag vanwege een rugblessure afgemeld voor het ATP-toernooi in Rotterdam.

De 34-jarige Nadal liep zijn blessure een maand geleden op in Australië. Hij haalde nog wel de kwartfinales bij de Australian Open, waarin de Griek Stéfanos Tsitsipás in vijf sets te sterk was.

"Het is een grote teleurstelling dat ik me moet terugtrekken in Rotterdam", zegt Nadal. "Zoals de meeste fans weten, had ik rugklachten in Australië, die begonnen in Adelaide en doorgingen in Melbourne. We vonden een tijdelijke oplossing, waardoor ik pijnloos kon spelen in de tweede week van de Australian Open."

"Eenmaal terug in Spanje heb ik mijn dokter bezocht en samen met mijn team hebben ze geadviseerd om de komende week niet te spelen. Ik keek er echt naar uit om terug te komen naar Nederland."

Nadal deed in 2009 voor het laatst mee in Rotterdam. De Spanjaard haalde toen de finale in Ahoy. "We keken er natuurlijk heel erg naar uit om Rafael in actie te zien, zeker omdat het zijn eerste optreden sinds 2009 zou zijn. We zullen hem de komende week missen", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek.

Het ABN AMRO-toernooi begint maandag en duurt tot en met volgende week zondag. Met Daniil Medvedev, Tsitsipás, Alexander Zverev en Andrey Rublev doen er nog vier toptienspelers mee.