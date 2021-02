Botic van de Zandschulp wordt rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema van het ABN AMRO World Tennis Tournament, dat maandag begint. De 25-jarige Nederlander krijgt de wildcard die eerder bestemd was voor de Italiaan Jannik Sinner.

Sinner heeft die wildcard na afzeggingen van de geblesseerde Matteo Berrettini en Taylor Fritz niet meer nodig. Naast Sinner is er ook voor de Fransman Adrian Mannarino nu plaats in het hoofdtoernooi.

Van de Zandschulp, die onlangs zijn Grand Slam-debuut maakte, deed in Ahoy nog niet eerder mee aan het hoofdtoernooi. In 2017, 2018 en 2020 strandde hij in de kwalificaties. Wie zijn plek in het kwalificatietoernooi inneemt, is nog niet bekend.

"Het is jammer dat we door de blessure van Berrettini een toptienspeler verliezen, maar dat Botic nu in het hoofdtoernooi kan starten, is dan wel weer goed nieuws", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek.

"We geven altijd graag de Nederlandse spelers een plek in het toernooi, maar door omstandigheden leek dat dit keer anders te lopen. Bijkomend voordeel is dat we nu ook een extra Nederlander in het kwalificatietoernooi kunnen laten beginnen."

Het ABN AMRO-toernooi, dat van 1 tot en met 7 maart gehouden wordt, kent een sterk deelnemersveld. Met Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Alexander Zverev en Andrey Rublev zijn vijf toptienspelers present.