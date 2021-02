Tallon Griekspoor heeft dinsdag de tweede ronde van het indoortoernooi in Montpellier bereikt. De nummer 160 van de wereld, die in Frankrijk bezig is aan zijn eerste ATP-toernooi in een jaar tijd, rekende af met de Amerikaan Marcus Giron.

De 24-jarige Griekspoor plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdschema in Montpellier en trof in de eerste ronde met Giron de nummer 78 van de wereld. Hij incasseerde geen enkele break op het Franse hardcourt en won na ruim twee uur met 6-2, 6-7 (5) en 6-3.

In de tweede ronde wacht Griekspoor een krachtmeting met de Fransman Hugo Umbert. De nummer zes van de plaatsingslijst rekende in zijn eerste partij af met de Slowaak Norbert Gombos. De Spanjaard Roberto Bautista Agut is de hoogstgeplaatste speler die meedoet in Frankrijk.

Het vorige optreden van Griekspoor op een ATP-toernooi was in februari 2020, toen hij in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament werd uitgeschakeld door de Serviër Filip Krajinovic.

Daarna speelde Griekspoor louter challengers, werkte hij een duel in de Davis Cup af en deed hij een poging om mee te doen aan Roland Garros en de Australian Open. Op beide Grand Slam-toernooien strandde hij in de kwalificaties.

Griekspoor, die maandag op de ATP-ranglijst van de 156e naar de 160e positie zakte, is de enige Nederlander in het hoofdtoernooi in Montpellier. Botic van de Zandschulp redde het niet in de kwalificaties.