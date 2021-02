Kiki Bertens maakt volgende week op het WTA-toernooi van Doha na maanden afwezigheid haar rentree. De Nederlandse is volledig hersteld van een blessure aan de achillespees, waar ze zich in oktober aan liet opereren.

De 29-jarige Bertens hoopte ondanks een lange revalidatie deze maand nog mee te kunnen doen aan de met drie weken uitgestelde Australian Open, maar het Grand Slam-toernooi in Melbourne kwam toch te vroeg.

Zoals verwacht is ze wel fit genoeg om in actie te komen in het Qatarese Doha, waar ze maandag al naartoe reist. "Het gaat heel goed met Kiki en we trainen al een aantal weken voluit. De komende dagen gaan we ons nog voorbereiden", zegt haar coach Elise Tamaëla.

Het laatste officiële optreden van Bertens dateert van begin oktober. De huidige nummer elf van de wereld werd toen in de achtste finales van Roland Garros uitgeschakeld door de Italiaanse qualifier Martina Trevisan.

Na het WTA-toernooi in Doha (1-7 maart) geeft Bertens ook acte de présence op het hardcourttoernooi in Dubai, dat een week later op het programma staat. Op beide toernooien zijn zes toptienspeelsters van de partij.

Bertens maakt zelf geen deel meer uit van de top tien op de WTA-ranking. Ze zakte maandag door haar afwezigheid op de Australian Open van de tiende naar de elfde plek. Het is voor het eerst sinds oktober 2018 dat Bertens niet tot de top tien van de wereld behoort.