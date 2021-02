Novak Djokovic kan voorlopig niet in actie komen. De kersverse winnaar van de Australian Open liep halverwege het toernooi een scheurtje in zijn buikspier op en uit een MRI-scan is gebleken dat dit scheurtje groter is geworden.

De 33-jarige Djokovic raakte in de derde ronde tegen de Amerikaan Taylor Fritz geblesseerd. De gehavende Serviër ontsnapte in vijf sets aan uitschakeling en vreesde het toernooi te moeten verlaten, maar in de wedstrijden daarop leek hij opmerkelijk genoeg geen hinder meer te ondervinden van zijn gekwetste buikspier.

Na gewonnen viersetters tegen Milos Raonic en Alexander Zverev en een eenvoudige overwinning op de Rus Aslan Karatsev won Djokovic zondag voor de negende keer de Australian Open door Daniil Medvedev eenvoudig opzij te zetten in de finale. De nummer één van de wereld claimt nu dat zijn blessure toch erger is geworden.

"Ik heb net nog een MRI-scan laten maken en de schade is groter dan het geval was na mijn derderondepartij", zei Djokovic maandag bij een persmoment op het strand in Melbourne. "Volgens de dokter ziet het er niet heel erg slecht uit, maar de scheur is groter. Ik moet voorlopig even rust nemen om te herstellen."

Het is al het derde jaar op rij dat Djokovic zich de winnaar van de Australian Open mag noemen. 'The Djoker' vindt het jammer dat hij zijn negende titel in Melbourne door de coronapandemie niet op dezelfde manier kan vieren als zijn acht voorgaande successen.

"Normaal gesproken ging ik helemaal uit mijn dak en bezocht ik een discotheek of een nachtclub, maar nu is het wat anders", aldus Djokovic. "Deze editie van de Australian Open was desondanks een uniek avontuur waar ik veel positieve dingen uit kan halen."