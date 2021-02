Kiki Bertens is maandag officieel uit de top tien van de wereldranglijst gevallen. Het is voor het eerst sinds 2018 dat de Nederlandse, die in de afgelopen maanden niet in actie kwam vanwege een blessure, niet meer tot de tien beste tennissters ter wereld behoort.

De 29-jarige Bertens liet zich in oktober 2020 opereren vanwege een achillespeesblessure en was niet op tijd fit om mee te doen aan de Australian Open. De kopvrouw van het Nederlandse tennis kon daardoor geen punten veroveren in Melbourne. Ze zakte van de tiende naar de elfde positie, blijkt uit de maandag gepubliceerde WTA-ranking.

De laatste keer dat Bertens buiten de top tien van de wereldranglijst stond, was in de eerste week van oktober 2018, toen ze eveneens de elfde plek bezette. Later dat jaar kwam Bertens alsnog de top tien binnen en sloot ze 2018 af als mondiale nummer negen.

Serena Williams keert ten koste van Bertens terug in de top tien. De 39-jarige Amerikaanse bereikte op de Australian Open de halve finales, waarin ze haar meerdere moest erkennen in de latere winnares Naomi Osaka. Williams bezet nu de zevende plek op de WTA-ranking.

Ashleigh Barty voert de wereldranglijst aan bij de vrouwen. De Australische werd in de kwartfinales van de Australian Open uitgeschakeld, maar staat nog altijd stevig op de eerste plek. Arantxa Rus strandde al in de eerste ronde van de Australian Open en zakte van de 77e naar de 81e positie.

WTA-ranking per 22 februari 1. Ashleigh Barty (Aus) - 9.186

2. Naomi Osaka (Jap) - 7.835

3. Simona Halep (Roe) - 7.255

4. Sofia Kenin (VS) - 5.760

5. Elina Svitolina (Oek) - 5.370

6. Karolína Plísková (Tsj) - 5.205

7. Serena Williams (VS) - 4.915

8. Aryna Sabalenka (Blr) - 4.810

9. Bianca Andreescu (Can) - 4.735

10. Petra Kvitová (Tsj) - 4.571

11. Kiki Bertens - 4.505

Djokovic pakt binnenkort record Federer af

Bij de mannen blijft Novak Djokovic de nummer één van de wereld. De Serviër, die zondag voor de negende keer de Australian Open op zijn naam schreef, weet zelfs dat hij over twee weken van alle spelers het langst de koppositie heeft behouden.

Door zijn prestaties in Melbourne en de uitschakeling van Rafael Nadal in de halve finales blijft Djokovic de wereldranglijst aanvoeren. Op maandag 8 maart begint hij sowieso aan zijn 311e week als nummer één en daarmee verbetert hij het record van Roger Federer, die in zijn loopbaan tot dusver 310 weken lang de ATP-ranking aanvoerde.

Verliezend Australian Open-finalist Daniil Medvedev stijgt naar de derde positie op de wereldranglijst. Dat gaat ten koste van de Oostenrijker Dominic Thiem, die een plekje zakt. Verder zijn er geen verschuivingen in de top van de ATP-ranking.

Bij een eindzege in Melbourne was Medvedev de mondiale nummer twee geweest en had hij voor een trendbreuk gezorgd. In juli 2005 stond voor het laatst iemand anders dan Djokovic, Federer, Nadal of Andy Murray in de top twee van de ATP-ranking. Lleyton Hewitt mocht zich toen de nummer twee van de wereld noemen.