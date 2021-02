Daniil Medvedev heeft veel bewondering voor Novak Djokovic, die zondag ten koste van hem de Australian Open op zijn naam schreef. De Rus is in tegenstelling tot veel anderen lovend over het karakter van de Serviër en roemt zijn dominantie.

"Het is nooit eenvoudig om vlak na een verloren finale iets te zeggen, maar ik zal mijn best doen", begon de verslagen Medvedev zijn speech in de Rod Laver Arena. "De felicitaties gaan naar Novak. Negen titels is al geweldig en daar zal het niet bij blijven."

De 25-jarige Medvedev was twintig wedstrijden op rij zonder nederlaag en begon de finale als de man in vorm, maar hij had weinig in te brengen tegen de uitblinkende Djokovic. Na amper twee uur spelen trok de nummer vier van de wereld met 7-5, 6-2 en 6-2 aan het kortste eind.

"Het was niet mijn beste dag", erkende Medvedev, die dertig onnodige fouten sloeg. "Ik had heel graag gezien dat ik er een langere en spectaculairdere wedstrijd van had gemaakt voor jullie fans, maar het mocht niet zo zijn."

Medvedev vindt dat Djokovic altijd zichzelf is gebleven

De 33-jarige Djokovic is door zijn soms controversiële acties niet de populairste tennisser in het circuit, maar Medvedev is juist groot fan van 'The Djoker'. Hij blikte na de finale terug op zijn eerste ontmoeting met de nummer één van de wereld.

"Ik ontmoette hem toen ik de nummer vijfhonderd of zeshonderd van de wereld was. Ik ging er niet van uit dat hij tegen me zou praten, omdat hij de nummer één van de wereld was en ik was op dat moment heel verlegen", begon Medvedev zijn verhaal.

"Maar Novak praatte tegen me alsof ik zijn vriend ben. Sindsdien is hij niet veranderd. Hij is voor mij altijd een groot sportman en een geweldige vriend geweest."

Medvedev stond voor de tweede keer in de finale van een Grand Slam-toernooi. De huidige nummer vier van de wereld verloor in 2019 de eindstrijd op de US Open van Rafael Nadal.