Novak Djokovic is trots dat hij zijn bewogen Australian Open zondag heeft kunnen afsluiten met een negende titel. De nummer één van de wereld, die in het begin van het toernooi geblesseerd raakte, was in de finale veel te sterk voor Daniil Medvedev.

"Deze week was een achtbaan voor mij. Ik ben mijn team voor eeuwig dankbaar voor hun steun", zei Djokovic in de Rod Laver Arena, waar hij binnen twee uur zegevierde (7-5, 6-2 en 6-2). "Mijn liefdesrelatie met dit toernooi krijgt een vervolg. Dank jullie wel."

De 33-jarige Serviër moest in de derde ronde van de Australian Open nog vrezen voor uitschakeling toen hij tegen de Amerikaan Taylor Fritz geblesseerd raakte aan zijn buikspier. Djokovic overleefde die partij wel in vijf sets en schakelde daarna overtuigend Milos Raonic, Alexander Zverev en Stéfanos Tsitsipás uit.

Waar Djokovic zijn achttiende Grand Slam-titel veroverde en voor de negende keer de beste was op de Australian Open, verloor Medvedev zijn tweede majorfinale. De Rus ging op de US Open van 2019 ten onder tegen Rafael Nadal.

"Daniil is een van de pittigste spelers waar ik ooit tegen heb gespeeld. Het is een kwestie van tijd dat hij een Grand Slam-titel pakt. Tenminste, als hij het niet erg vindt om nog een paar jaar te wachten", zei Djokovic met een knipoog.

Djokovic komt terug op rommelige aanloop van toernooi

In zijn overwinningspeech ging Djokovic ook nog even in op de rommelige aanloop naar de Australian Open. De Serviër wekte de ergernis van de autoriteiten in deelstaat Victoria door een brief met aanbevelingen te sturen om de 72 spelers tegemoet te komen die veertien dagen in hun hotelkamer in quarantaine moesten.

"Er zijn veel gemengde gevoelens over wat er in de afgelopen periode is gebeurd met de spelers die naar Australië zijn gekomen. We hebben er op een gegeven moment een streep onder gezet en uiteindelijk was dit een succesvol toernooi", aldus Djokovic, die zijn finale voor het oog van duizenden fans speelde.

Door zijn probleemloze overwinning op Medvedev is 'The Djoker' nog twee titels verwijderd van het Grand Slam-record, dat nu nog in handen is van zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal. De Zwitser en de Spanjaard staan ieder op twintig eindzeges.

Djokovic is pas de vierde speler ooit die één Grand Slam-toernooi minstens negen keer weet te winnen. Hij komt in een rijtje met Nadal (dertien titels op Roland Garros), Margaret Court (elf titels op de Australian Open) en Martina Navrátilová (negen titels op Wimbledon).