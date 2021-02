Novak Djokovic heeft zondag op overtuigende wijze voor de negende keer de Australian Open gewonnen. De nummer één van de wereld was in een eenzijdige finale in Melbourne een maatje te groot voor Daniil Medvedev.

De 25-jarige Medvedev was twintig wedstrijden op rij ongeslagen, maar de Rus haalde in de finale zelden zijn topniveau. Djokovic liet daarentegen weinig steken vallen in de Rod Laver Arena en had minder dan twee uur nodig om zijn derde Australian Open-titel op rij te veroveren: 7-5, 6-2 en 6-2.

Door zijn nieuwe succes in Melbourne komt de 33-jarige Djokovic op achttien Grand Slam-titels. De Serviër heeft nog twee eindzeges nodig om het Grand Slam-record te evenaren, dat op dit moment in handen is van zijn rivalen Roger Federer en Rafael Nadal (ieder twintig titels).

Aan het begin van de Australian Open zag het er niet naar uit dat Djokovic het toernooi zou winnen. 'The Djoker' raakte in de derde ronde geblesseerd aan een buikspier en ontsnapte aan uitschakeling tegen de Amerikaan Taylor Fritz, maar in de wedstrijden die volgden wist hij toch weer te overtuigen.

Djokovic is pas de vierde speler ooit die één Grand Slam-toernooi minstens negen keer weet te winnen. Hij komt in een rijtje met Nadal (dertien titels op Roland Garros), Margaret Court (elf titels op de Australian Open) en Martina Navrátilová (negen titels op Wimbledon).

Medvedev wacht nog altijd op zijn eerste titel op een van de vier grote toernooien. De huidige nummer vier van de wereld speelde tegen Djokovic zijn tweede Grand Slam-finale, nadat hij in 2019 in de eindstrijd van de US Open nipt van Nadal verloor.

Djokovic opnieuw onverslaanbaar op Australian Open

Djokovic verloor nog nooit op de Australian Open als hij de laatste vier bereikte en ging ook in zijn negende finale voortvarend van start. De Serviër sloeg direct toe op de eerste servicegame van Medvedev en stond binnen acht minuten op een 3-0-voorsprong. De Rus liet zich niet van de wijs brengen en trok de stand mede door wat onnodige fouten van Djokovic net zo snel weer gelijk.

Zoals verwacht bleef Medvedev goed overeind in de rally's, maar na een aantal soepele servicegames ging het op 5-6 alsnog mis voor de tweevoudig Grand Slam-finalist. Djokovic dwong onder meer met een prachtige backhandwinner drie setpoints af en Medvedev kon er maar twee wegslaan.

In het tweede bedrijf maakte Medvedev opnieuw fouten op de beslissende momenten. De stabiele Djokovic werd weliswaar direct gebroken, maar pakte daarna vier games op rij en zag de frustratie bij Medvedev toenemen. De mondiale nummer vier sloeg op 2-5 zijn racket aan gort en werd daarna voor de derde keer gebroken.

Van het goede spel van de laatste tijd zo ongenaakbare Medvedev was niks meer over in de Rod Laver Arena, waar duizenden fans op de tribune zaten. Hij kreeg in de eerste game van de derde set nog wel twee breakpoints, maar Djokovic was simpelweg te goed.

De vrijwel foutloze Serviër - hij sloeg dertien onnodige fouten minder dan Medvedev - sloeg daarna wel toe op de service van zijn Russische opponent en liep opnieuw uit naar een ruime voorsprong. Op wat kleine oplevingen na kwam Medvedev niet meer in de buurt van Djokovic, die op 5-2 met zijn zevende break van de wedstrijd de eenzijdige finale op overtuigende wijze in zijn voordeel besliste.