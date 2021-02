Daniil Medvedev kan zondag in de Australian Open-finale tegen titelverdediger Novak Djokovic historie schrijven voor zijn land. Slechts twee andere Russen wisten in de Open Era (vanaf 1968) een Grand Slam-titel te pakken in het mannenenkelspel.

Marat Safin was in 2005 de laatste Rus die een van de vier grote toernooien won door Lleyton Hewitt in de Australian Open-finale te verslaan. In 2000 schreef hij ook de US Open op zijn naam. Yevgeny Kafelnikov ging Safin voor met titels op Roland Garros (1996) en de Australian Open (1999).

Twee jaar geleden was Medvedev al heel dicht bij zijn eerste Grand Slam-titel. De huidige nummer vier van de wereld bereikte in 2019 de finale van de US Open en bood uitstekend partij tegen Rafael Nadal, maar de Spanjaard trok in een vijfsetter aan het langste eind.

Als de 25-jarige Medvedev ten koste van Djokovic de Australian Open wint, is hij de jongste Grand Slam-winnaar in negen jaar. In dat geval lost hij uitgerekend Djokovic af, die 24 jaar en 252 dagen oud was toen hij in 2012 zegevierde in Melbourne.

Bij een zege stijgt Medvedev maandag naar de tweede plek op de wereldranglijst en zorgt hij voor een trendbreuk. De laatste keer dat iemand anders dan Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal of Andy Murray in de top twee van de ATP-ranking stond, was in juli 2005. Hewitt mocht zich toen de nummer twee van de wereld noemen.

Djokovic jaagt op Grand Slam-record Federer en Nadal

Bij Djokovic gaat het met name over zijn jacht op het Grand Slam-record, dat op dit moment in handen is van Federer en Nadal (ieder twintig titels). De nummer één van de wereld moet nog drie majors winnen om gedeeld recordhouder te worden.

De Australian Open is normaal gesproken een garantie voor succes voor de 33-jarige Djokovic. De Serviër won de laatste twee edities van het Grand Slam-toernooi en was in totaal al acht keer de beste in Melbourne.

Bij de mannen is er niemand die de Australian Open vaker won. Daarbij komt dat Djokovic in de eindfase van het toernooi tot dusver altijd onverslaanbaar is. Als 'The Djoker' de laatste vier van de Australian Open bereikte, won hij het toernooi altijd.

Daarbij moet wel gezegd worden dat Djokovic dit keer voor het eerst in zijn carrière meer dan vier sets verloor op zijn weg naar een Grand Slam-finale (vijf). Hij gaat zijn 28e majorfinale spelen en evenaart daarmee Nadal. Recordhouder Federer acteerde 31 keer in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi.

De finale tussen Djokovic en Medvedev begint zondag rond 9.30 uur in de Rod Laver Arena. Bij de vrouwen werd de titel zaterdag gewonnen door Naomi Osaka, die in de eindstrijd in twee sets te sterk was voor Jennifer Brady: 6-4 en 6-3.