Naomi Osaka had hoge verwachtingen van zichzelf voor de Australian Open-finale tegen Jennifer Brady, die ze zaterdag zonder veel problemen in twee sets won. De Japanse weet dat ze soms te veel van zichzelf eist.

"Ik was extreem nerveus voor de finale. Elke mogelijkheid om een Grand Slam-toernooi te spelen zie ik als een nieuwe kans om een Grand Slam-titel te veroveren. Ik wil geen tweede worden. Misschien leg ik mezelf op die manier te veel druk op, maar dat helpt me nu wel", zei Osaka op haar persconferentie.

De huidige nummer drie van de wereld won in de Rod Laver Arena met 6-4 en 6-3 van Brady en veroverde haar vierde Grand Slam-titel. Daarmee is ze een zeldzame stabiele factor in het vrouwentennis, waar de afgelopen jaren niemand wist te domineren en het bijna altijd stuivertje wisselen is op de grote toernooien.

Door haar jonge leeftijd - Osaka is pas 23 jaar - wordt ze door velen gezien als de natuurlijke opvolger van de 39-jarige Serena Williams, die ze in de halve finales in Melbourne versloeg. De kersverse Australian Open-winnares hoopt zelf vooral andere tennissers te kunnen inspireren.

"Het klinkt misschien vreemd, maar ik wil lang genoeg actief blijven om iemand op de baan te treffen die mij ooit als favoriete speelster heeft beschouwd", zei Osaka toen haar werd gevraagd wat ze nog wil bereiken. "Dat is het coolste wat me ooit kan overkomen en dat is denk ik ook hoe de sport zich blijft ontwikkelen."

Osaka treedt in voetsporen van Sharapova

Het is al bijna negen jaar geleden dat een tennisster een vierde Grand Slam-titel wist te veroveren. De inmiddels gestopte Maria Sharapova was in 2012 de laatste toen ze Roland Garros op haar naam schreef. Osaka won in 2019 al eens de Australian Open en heeft twee US Open-titels (2018 en 2020) op haar erelijst staan.

Om ooit net als Williams meer dan twintig Grand Slam-titels te kunnen veroveren, zal Osaka wel veel meer allround moeten worden. Op het gravel van Roland Garros en het gras van Wimbledon kwam de hardcourtspecialiste in haar carrière nog nooit verder dan de derde ronde.

"Ik moet me comfortabel gaan voelen op die ondergronden", erkende Osaka. "Ik heb in mijn jeugd nooit op gras gespeeld, dus eerlijk gezegd denk ik op gravel eerder succesvol te zijn. Ik moet er alleen nog even aan wennen."

Osaka krijgt over enkele maanden de kans om haar eerste Grand Slam-titel op een andere ondergrond dan hardcourt te pakken. Roland Garros begint eind mei en Wimbledon staat een maand later op het programma.