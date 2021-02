Jennifer Brady komt loftuitingen tekort voor Naomi Osaka, die haar zaterdag in twee sets de baas was in de finale van de Australian Open. De 25-jarige Amerikaanse vindt dat de Japanse een voorbeeld is voor de nieuwe generatie.

"Naomi is een ongelooflijke inspiratiebron voor ons allemaal", zei Brady in de Rod Laver Arena, waar ze met 6-4 en 6-3 verloor. "Wat ze het tennis brengt, is echt ongelooflijk. Ik hoop dat veel jonge meisjes thuis aan het kijken zijn en geïnspireerd worden door wat zij laat zien."

De 23-jarige Osaka veroverde ten koste van Brady haar vierde Grand Slam-titel en is de eerste tennisster in bijna dertig jaar tijd die haar eerste vier majorfinales wint. Ze had niet heel veel te duchten van Brady, die voor het eerst in haar loopbaan in de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi stond.

"Naast Naomi wil ik ook haar team feliciteren. Jullie doen duidelijk iets bijzonders, want ze wordt met de dag beter", zei een lovende Brady, die maandag van de 24e naar de dertiende positie op de wereldranglijst stijgt.

'Mam, je zit nu vast te huilen voor de televisie'

De halvefinaliste van de laatste editie van de US Open werd niet overklast door Osaka, maar wist ook niet boven zichzelf uit te stijgen in de finale en maakte iets te veel fouten. Brady houdt desondanks een goed gevoel over aan de Australian Open.

"Mam, ik weet dat je nu voor de televisie zit en waarschijnlijk aan het huilen bent", richtte Brady zich tot haar moeder. "Het was bijzonder om voor deze fans te spelen. Het mocht vanavond niet zo zijn tegen Osaka, maar hopelijk komen er meer kansen."

Brady was een van de 72 tennissers die twee weken op hun hotelkamer in Melbourne moesten blijven omdat ze op de heenvlucht een vliegtuig deelden met een besmette persoon. De Amerikaanse kwam op haar weg naar de finale geen speelsters uit de top twintig van de wereldranglijst tegen.