Naomi Osaka heeft zaterdag de vierde Grand Slam-titel in haar loopbaan veroverd. De Japanse rekende in de finale van de Australian Open zonder setverlies af met underdog Jennifer Brady.

De 23-jarige Osaka had een uur en twintig minuten nodig om de twee jaar oudere Amerikaanse te verslaan in Melbourne: 6-4 en 6-3. Brady sloeg te veel onnodige fouten om een serieuze kans te maken tegen de nummer drie van de wereld, die het hele toernooi maar één set verloor.

Het is de tweede keer dat Osaka de Australian Open op haar naam schrijft, nadat ze het Grand Slam-toernooi in 2019 voor het eerst won. De Aziatische heeft ook al twee US Open-titels (2018 en 2020) op haar erelijst staan. Ze is de eerste tennisster die haar eerste vier Grand Slam-finales wint sinds Monica Seles, die tussen 1990 en 1992 haar eerste zes finales won.

Brady beleefde een primeur in Melbourne, want de nummer 24 van de wereld bereikte nooit eerder de finale van een Grand Slam-toernooi. Op de US Open van 2020 werd ze in de halve eindstrijd uitgeschakeld door de latere winnares Osaka.

Haar succes op de Australian Open was niet alleen vanwege haar relatief lage ranking bewonderenswaardig te noemen. Brady was een van de 72 tennissers die bij aankomst in Melbourne veertien dagen op hun hotelkamer moesten blijven, omdat ze op de heenvlucht een vliegtuig deelden met een besmette persoon.

De finale bij de mannen wordt zondag gespeeld en gaat tussen titelverdediger en achtvoudig winnaar Novak Djokovic en de Rus Daniil Medvedev.

Brady kan niet boven zichzelf uitstijgen

Osaka was de duidelijke favoriet in de finale en leek ook al vroeg de toon te zetten in de Rod Laver Arena, waar duizenden fans op de tribune zaten. In de eerste servicegame van Brady was de Japanse al dicht bij een break, waarna ze op 2-1 mede dankzij twee dubbele fouten van de Amerikaanse alsnog toesloeg met een love break.

Ondanks die vroege domper liet Brady zich niet van de wijs brengen, want de nummer 24 van de wereld brak Osaka direct terug. Ze bleef goed overeind in de rally's, maar liet zich op 4-5 alsnog verrassen. Brady verspeelde op eigen opslag een ruime voorsprong en sloeg de bal op setpoint in kansrijke positie in het net, waardoor Osaka de eerste set won.

In de tweede set ging het opeens rap. Mede door fouten van Brady plaatste Osaka twee breaks achter elkaar en leek ze met speels gemak de finale te beslissen. De Japanse, die net als Brady meer dan de helft van haar eerste services uit sloeg, verloor op 4-0 nog wel haar servicegame.

Ook op 4-2 kwam Brady enigszins in de buurt, maar ze wist geen breakpoint af te dwingen. Even later beëindigde Osaka de wedstrijd in stijl met een lovegame en werd ze de eerste tennisster sinds Maria Sharapova in 2012 die een vierde Grand Slam-titel verovert.