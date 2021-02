Daniil Medvedev maakte vrijdag indruk door ten koste van Stéfanos Tsitsipás zijn twintigste overwinning op rij te boeken, maar de Rus voelt geen druk voor de Australian Open-finale van zondag tegen Novak Djokovic. Hij vindt de Serviër de absolute favoriet.

"Novak heeft hier nog nooit verloren in de finale en hij kan een stap richting het Grand Slam-record van Roger Federer en Rafael Nadal (ieder twintig titels, red.) zetten. Alle druk ligt bij hem", zei de 25-jarige Medvedev na zijn gewonnen driesetter tegen Tsitsipás in de Rod Laver Arena (6-4, 6-2 en 7-5).

De nummer vier van de wereld, die Rusland begin februari naar winst van de ATP Cup leidde, speelt zondag tegen Djokovic de tweede Grand Slam-finale in zijn loopbaan. Op de US Open van 2019 dolf hij in een vijfsetter het onderspit tegen Nadal.

"Die finale was een belangrijke ervaring voor mij", zegt Medvedev anderhalf jaar later. "Het was mijn eerste Grand Slam-finale, tegen een van de beste tennissers ooit, en zondag tref ik weer een van de besten ooit."

Medvedev is al twintig wedstrijden op rij ongeslagen. Medvedev is al twintig wedstrijden op rij ongeslagen. Foto: ANP

'Novak heeft veel meer te verliezen'

Op papier is achtvoudig Australian Open-winnaar Djokovic de favoriet, maar Medvedev is de man in vorm. De Rus sloot het vorige seizoen af door het Masters-toernooi in Parijs en de ATP Finals in Londen te winnen. Door zijn overwinningen op de ATP Cup en de Australian Open is hij nu al twintig wedstrijden op rij ongeslagen.

"Ik hoop dat ik zondag weer mijn beste tennis kan laten zien. Men heeft kunnen zien dat ik van de beste tennissers kan winnen als mijn spel goed is. Novak is van ons twee de speler met de meeste ervaring, maar hij heeft ook veel meer te verliezen", aldus Medvedev.

Als Medvedev de Australian Open wint en Djokovic van zijn achttiende Grand Slam-titel afhoudt, is hij de eerste Rus sinds 2005 die een van de vier majors in het mannenenkelspel wint. Marat Safin gaf zestien jaar geleden het goede voorbeeld door Lleyton Hewitt in de Australian Open-finale te verslaan.

De finale tussen Medvedev en Djokovic begint zondag rond 9.30 uur. Zaterdag is de finale bij de vrouwen tussen Naomi Osaka en Jennifer Brady.