Andy Murray en Alexander Zverev hebben een wildcard gekregen voor het ABN AMRO World Tennis Tournament, dat in de eerste week van maart wordt gehouden. Daarmee komt het aantal toptienspelers in Ahoy op zes.

Eerder was al bekend dat toptienspelers Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Andrey Rublev en Matteo Berrettini meedoen aan het ABN AMRO-toernooi. Toernooidirecteur Richard Krajicek maakte vrijdag ook de komst van de mondiale nummer zeven Zverev bekend.

"Dit is het beste deelnemersveld dat we ooit hebben gehad", zei Krajicek bij een digitaal persmoment. "De spelers kwamen binnenstromen, dus dit was het makkelijkste jaar ooit voor mij. Het is een verrassing dat de aandacht bij de spelers voor ons toernooi zó groot is."

De 23-jarige Zverev bereikte onlangs op de Australian Open de kwartfinales en won de eerste set tegen Novak Djokovic, maar trok toch aan het kortste eind. De Duitser deed vier keer eerder mee aan het ABN AMRO-toernooi, maar kwam nooit verder dan de achtste finales.

De 33-jarige Murray speelde dit jaar alleen nog een challenger in Italië. De drievoudig Grand Slam-winnaar en voormalige nummer één van de wereld is voor de zesde keer aanwezig in Rotterdam, waar hij in 2009 de titel veroverde door Nadal te verslaan.

Het ABN AMRO-toernooi wordt normaal gesproken in februari gehouden, maar staat nu voor 1 tot en met 7 maart op het programma. Het enige Nederlandse ATP-toernooi wordt zonder publiek afgewerkt. De Nederlandse toptennissers hebben een wildcard voor het kwalificatietoernooi gekregen.