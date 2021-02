Daniil Medvedev heeft vrijdag op overtuigende wijze de finale van de Australian Open bereikt. De Rus rekende in Melbourne in drie sets af met Stéfanos Tsitsipás en moet zondag Novak Djokovic verslaan om zijn eerste Grand Slam-titel te veroveren.

De 22-jarige Tsitsipás had in de Rod Laver Arena duidelijk de steun van het Australische publiek, maar het was de drie jaar oudere Medvedev die de partij dicteerde. De nummer vier van de wereld zegevierde na iets meer dan twee uur spelen en boekte zijn twintigste zege op rij: 6-4, 6-2 en 7-5.

In de kwartfinales zorgde Tsitsipás nog voor een grote stunt door Rafael Nadal uit te schakelen na een 2-0-achterstand in sets, maar tegen Medvedev bleef een comeback uit. De in topvorm verkerende Rus leunde op zijn sterke service, imponeerde met liefst 46 winners en gunde Tsitsipás lange tijd geen enkel breakpoint.

Tekenend voor de dominantie van Medvedev was het einde van de tweede set, die hij besliste met een love break en een lovegame. Tsitsipás was in het derde bedrijf twee punten verwijderd van setwinst, maar Medvedev bleef overeind, brak de Griek op 5-5 met een schitterende winner en serveerde de wedstrijd vervolgens uit.

Stéfanos Tsitsipás wacht nog op zijn eerste Grand Slam-finale. Foto: ANP

Medvedev kan in voetsporen Safin treden

Het is de tweede keer dat Medvedev in de finale van een Grand Slam-toernooi staat. Hij bereikte in 2019 de eindstrijd van de US Open en pakte daarin twee sets tegen Nadal, maar de Spanjaard trok in de vijfsetter aan het langste eind.

Om nu alsnog zijn eerste Grand Slam-titel te veroveren, moet Medvedev zondag in de finale achtvoudig Australian Open-winnaar Djokovic zien te verslaan. De Serviër maakte donderdag in zijn halve finale een einde aan het sprookje van de Russische qualifier Aslan Karatsev, de nummer 114 van de wereld.

Medvedev kan de eerste Rus in zestien jaar worden die een Grand Slam-toernooi wint. Hij treedt bij een zege op Djokovic in de voetsporen van Marat Safin, die in 2005 de Australian Open won door Lleyton Hewitt in de finale te verslaan.

Tsitsipás wacht nog op zijn eerste Grand Slam-finale. De nummer zes van de wereld strandde in 2019 ook in de halve eindstrijd van de Australian Open en vorig jaar op Roland Garros voorkwam Djokovic dat Tsitsipás de finale haalde.