Het is de afgelopen jaren wisselvalligheid troef in de top van het vrouwentennis, maar Naomi Osaka lijkt voor een trendbreuk te kunnen zorgen. Bij een zege op Jennifer Brady in de Australian Open-finale van zaterdag komt de pas 23-jarige Japanse al op vier Grand Slam-titels en lijkt er eindelijk iemand boven de rest uit te steken.

Een Grand Slam-titel veroveren is één, maar in de wereldtop blijven is niet veel tennissters gegeven. Speelsters als Sloane Stephens (US Open-winnares 2017) en Jelena Ostapenko (Roland Garros 2017) kunnen erover meepraten. Het is bij de vrouwen al jaren stuivertje wisselen op Grand Slam-toernooien en is er niemand die écht domineert.

"Osaka heeft de kwaliteiten en het karakter om daar verandering in te brengen", zegt oud-tennisster en commentator Kristie Boogert in gesprek met NU.nl. "Een Karolína Plísková zal alleen een Grand Slam-toernooi kunnen winnen als de favorieten vroeg zijn uitgeschakeld. Osaka kan met haar sterke service en krachtige mokerslagen iedereen verslaan."

De Australian Open-finaliste, die als dochter van een Japanse moeder en een Haïtiaanse vader in de Verenigde Staten opgroeide, is met haar bescheidenheid en zelfspot een unieke verschijning in het tenniscircuit. Osaka noemde zichzelf al eens the most akward person in tennis en krijgt de lachers zo nu en dan op haar hand bij persmomenten. Zo gebruikte ze een keer de theme song van Pokémon (I want to be the very best, no one ever was) om aan te geven wat haar doelen in het tennis zijn.

"Osaka is een apart meisje, maar zeker niet op de negatieve manier", zegt Boogert. "Ze leeft in een eigen wereld en is heel stoïcijns, zowel op de baan als op persconferenties. Osaka laat in haar karakter een bijzondere combinatie van haar culturen zien. Ze is net als veel Japanners bescheiden, maar ze doet er ook alles aan om op te vallen, een beetje dat Amerikaanse."

Naomi Osaka maakt op persconferenties altijd een bescheiden en stoïcijnse indruk. Naomi Osaka maakt op persconferenties altijd een bescheiden en stoïcijnse indruk. Foto: ANP

Osaka boegbeeld in Black Lives Matter-protest

Na haar titels op de US Open (2018) en de Australian Open (2019) werd Osaka de nummer één van de wereld, maar die positie gaf haar te veel druk. Ze presteerde maandenlang ondermaats, brak in één jaar met twee coaches en verloor naar eigen zeggen het plezier in tennis. Osaka herpakte zichzelf en gaf haar comeback glans met de US Open-titel in 2020, een jaar waarin ze niet alleen op de baan imponeerde.

De drievoudig Grand Slam-winnares groeide uit tot boegbeeld in de Black Lives Matter-beweging. Na het incident rond de zwarte Amerikaan Jacob Blake, die bij een arrestatie meerdere keren van dichtbij werd beschoten door een agent, weigerde ze in actie te komen in de halve finales van het WTA-toernooi in Cincinnati. Uiteindelijk kondigde de organisatie een pauze van een dag af.

Op de door haar gewonnen US Open van vorig jaar droeg Osaka verschillende mondkapjes met daarop de naam van zwarte Amerikanen die door politiegeweld om het leven zijn gekomen. Enkele nabestaanden bedankten haar zelfs in een video, waar Osaka bescheiden op reageerde. "Dit is het minste wat ik kan doen."

"Osaka was altijd een beetje een stille grijze muis, maar heeft nu op vele vlakken een lans gebroken", ziet Boogert. "Dat helpt haar ook op de baan, want ze bindt een grote schare van fans aan zich. Ze heeft een gunfactor die nu al groter is dan die van bijvoorbeeld Serena Williams."

Naomi Osaka droeg op de US Open mondkapjes met daarop de namen van zwarte Amerikanen die om het leven zijn gekomen door politiegeweld. Naomi Osaka droeg op de US Open mondkapjes met daarop de namen van zwarte Amerikanen die om het leven zijn gekomen door politiegeweld. Foto: Pro Shots

'Ze moet het spelletje leuk blijven vinden'

Nu de geruchten over een naderend afscheid van de 39-jarige Williams sterk toenemen, is de grote vraag of er iemand in de nabije toekomst in de voetsporen van de legendarische Amerikaanse kan treden. Met onder anderen de zestienjarige Coco Gauff komt er nieuw talent aan, maar op dit moment zijn de meeste ogen op Osaka gericht.

"De grote uitdaging voor Osaka is dat ze het spelletje leuk moet blijven vinden", benadrukt Boogert, die wedstrijden op de Australian Open van commentaar voorziet bij Eurosport. "Ze is een van de best betaalde vrouwelijke sporters ter wereld, dus voor het geld hoeft ze het niet meer te doen. Als Osaka het plezier in de sport houdt, ben ik heel benieuwd of ze Williams kan gaan benaderen."

Om te beginnen moet Osaka zaterdag in de finale van de Australian Open (start rond 9.30 uur Nederlandse tijd) de Amerikaanse Brady zien te verslaan. Een op papier simpele uitdaging, want Brady is 'slechts' de nummer 24 van de wereld en stond nog nooit in een Grand Slam-finale.

"Brady zal nerveus zijn, maar in de halve finale tegen Karolína Muchová liet ze zien mentaal sterk te zijn. Veel speelsters bezwijken onder de druk als ze meerdere matchpoints missen en daarna breakpoints tegen krijgen, maar zij niet. Dat neemt niet weg dat Osaka natuurlijk de favoriet is", aldus Boogert.