Novak Djokovic bereikte donderdag niet alleen voor de negende keer de finale van de Australian Open, maar deed bovenal vertrouwen op na een moeizame start van het toernooi in Melbourne. De nummer één van de wereld rekende in de halve eindstrijd af met de Russische qualifier Aslan Karatsev en liet bij vlagen zijn topniveau zien.

"Zo goed heb ik me het hele toernooi nog niet gevoeld", zei Djokovic na de driesetter van amper twee uur in de Rod Laver Arena (6-3, 6-4 en 6-2). "Ik had geen pijn en speelde mijn beste wedstrijd tot dusver. Om een partij zo te winnen, is natuurlijk geweldig."

Het was pas de tweede keer op de Australian Open dat de 33-jarige Serviër zonder setverlies bleef. In zijn derderondepartij tegen de Amerikaan Taylor Fritz raakte Djokovic geblesseerd aan een buikspier en overwoog hij op te geven, maar hij trok in een spannende vijfsetter toch aan het langste eind.

Na die ontsnapping krabbelde Djokovic langzaam op met zeges op Milos Raonic en Alexander Zverev. Tegen de 27-jarige Grand Slam-debutant Karatsev, die voor een stunt zorgde door überhaupt de laatste vier te bereiken in Melbourne, bleef de nummer één van de wereld uit de problemen.

Novak Djokovic hoefde niet veel te duchten van de Russische revelatie Aslan Karatsev. Foto: ANP

Djokovic pakt popcorn voor duel tussen Tsitsipás en Medvedev

Djokovic erkent dat hij het de afgelopen week wel moeilijk heeft gehad vanwege zijn spierblessure. "Herstellen is voor mij nu prioriteit. Ik zit er goed in en heb genoeg wedstrijdritme opgedaan. Ik moet nu alle energie bijeenrapen voor mijn belangrijkste wedstrijd op de Australian Open."

In de finale wacht Djokovic hoe dan ook een pittige tegenstander, want daarin treft hij Daniil Medvedev of Stéfanos Tsitsipás, die Rafael Nadal na een spannende vijfsetter uitschakelde in de kwartfinales. De zeventienvoudig Grand Slam-winnaar heeft geen voorkeur voor de Griek of de Rus.

"Ik ga wat popcorn pakken en van die halve finale genieten", zei Djokovic, die zijn acht voorgaande Australian Open-finales won. "Natuurlijk geeft dat vertrouwen, maar het zal niet doorslaggevend zijn. Zowel Tsitsipás als Medvedev zal erop gebrand zijn om een eerste Grand Slam-titel te pakken."

De halve finale tussen Medvedev en Tsitsipás begint vrijdag rond 9.30 uur Nederlandse tijd. De eindstrijd bij de mannen staat zondagochtend op het programma.