Novak Djokovic heeft donderdag voor de negende keer in zijn loopbaan de finale van de Australian Open bereikt. De nummer één van de wereld maakte binnen twee uur een einde aan het sprookje van de Russische qualifier Aslan Karatsev, die in Melbourne zijn Grand Slam-debuut maakte.

De 33-jarige Djokovic had het bij vlagen lastig tegen revelatie Karatsev, die als absolute underdog onbevangen speelde in de Rod Laver Arena en goed meekwam in de rally's. De nummer 114 van de wereld was echter te wisselvallig om een serieuze kans te maken op een stunt tegen de Serviër: 6-3, 6-4 en 6-2.

Zo kwam er een einde aan de bizarre zegereeks van Karatsev. De 27-jarige Rus, die in het kwalificatietoernooi drie partijen moest winnen om überhaupt het hoofdschema te bereiken, was op zijn weg naar de laatste vier te sterk voor onder anderen Diego Schwartzman (ATP-9), Félix Auger-Aliassime (ATP-19) en Grigor Dimitrov (ATP-21).

Djokovic bewees tegen Karatsev juist weer in goede vorm te zijn na een moeizaam begin van het toernooi. De mondiale nummer één raakte in zijn derderondepartij tegen Taylor Fritz geblesseerd aan zijn buikspier en stevende af op uitschakeling, maar bleef overeind en was daarna te sterk voor Milos Raonic en Alexander Zverev.

Door zijn titels in 2019 en 2020 is Djokovic nu twintig wedstrijden op rij ongeslagen op de Australian Open. Hij plaatste zich voor de 28e keer in zijn loopbaan voor de finale van een Grand Slam-toernooi en komt daarmee op gelijke hoogte met Rafael Nadal. Roger Federer stond 31 keer in de eindstrijd van een van de vier majors.

Aslan Karatsev verweerde zich kranig tegen Novak Djokovic, maar kwam niet in de buurt van een stunt tegen de Serviër. Foto: ANP

Djokovic kan stap zetten naar Grand Slam-record

In de finale op zondag wacht Djokovic een krachtmeting met Stéfanos Tsitsipás of Daniil Medvedev. De als vijfde geplaatste Griek en de als vierde geplaatste Rus spelen vrijdagochtend tegen elkaar in Melbourne, waar sinds donderdag weer fans welkom zijn op de tribune.

Djokovic kan de Australian Open voor het derde jaar op rij en voor de negende keer in totaal winnen. In dat geval komt 'The Djoker' op achttien Grand Slam-titels en zet hij een nieuwe stap naar het Grand Slam-record, dat nu nog in handen is van Federer en Nadal (ieder twintig titels).

Federer was nog niet fit genoeg om mee te doen aan de Australian Open en Nadal werd woensdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Tsitsipás, die een 2-0-achterstand in sets wegwerkte tegen de Spanjaard.