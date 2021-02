Serena Williams is zwaar aangeslagen na haar nederlaag tegen Naomi Osaka in de halve finales van de Australian Open. De 39-jarige Amerikaanse barstte op haar persconferentie in tranen uit toen ze een vraag over haar toekomst kreeg en besloot daarop de zaal te verlaten.

Williams werd er tijdens het persmoment op gewezen dat ze na haar verloren halve finale uitgebreid het publiek in de Rod Laver Arena bedankte. Een journalist vroeg of ze het Australische publiek op die manier vaarwel zei, doelend op een aanstaand afscheid als professioneel tennisster.

"Ik weet het niet. Als ik ooit definitief afscheid neem, dan zou ik het niemand vertellen", antwoordde Williams met een glimlach. Toen de 23-voudig Grand Slam-winnares daarna een vraag kreeg over de oorzaak van haar vele onnodige fouten tegen Osaka, brak ze alsnog.

"Ik weet niet hoe dat kwam. Voor mij is het klaar", zei de geëmotioneerde Williams met een gebroken stem, waarna ze haar spullen pakte en de persconferentie abrupt beëindigde. Het was niet de eerste keer dat ze geëmotioneerd was tijdens het persmoment.

Niet lang na de persconferentie liet Williams nog van zich horen in een Instagram-bericht, gericht aan de fans in Australië. "Ik ben vereerd dat ik voor jullie heb mogen spelen, al had ik graag wat beter gespeeld vandaag. Ik ben jullie allemaal heel erg dankbaar. Ik hou van jullie en bewonder jullie."

Serena Williams nam de tijd om het publiek in de Rod Laver Arena te bedanken. Foto: ANP

Recordtitel Williams verder weg door uitschakeling

Het verlies valt Williams zwaar, niet in de laatste plaats omdat ze op koers lag om het Grand Slam-record van Margaret Court te evenaren. De 78-jarige Australische veroverde in haar loopbaan 24 titels, nog altijd één meer dan Williams, die door vier verloren Grand Slam-finales op rij al verzuimde op gelijke hoogte te komen.

Tegen Osaka lagen er voor Williams wel kansen om te winnen en de finale te bereiken; de zevenvoudig Australian Open-winnares begon de wedstrijd met een break, maar verloor zelf ook vier keer haar servicegame. De Japanse ging een stuk effectiever om met haar breakpoints en sloeg meer winners.

"Ik voelde me prima en sloeg de ballen goed, zoals eigenlijk het hele toernooi", zei Williams eerder op haar persconferentie. "Tegen Osaka maakte ik te veel fouten. Geen missers die zijn afgedwongen en die te verklaren zijn, maar gewoon hele simpele fouten."

De volgende kans voor Williams om het record van Court te evenaren, volgt pas over een paar maanden op Roland Garros (24 mei-6 juni). Daar kwam ze in 2016 voor het laatst verder dan de vierde ronde. Op Wimbledon en de US Open haalde ze in 2018 én 2019 nog de finale, maar bleef ze vier keer op rij zonder prijs.