Serena Williams is er in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd de Australian Open-finale te bereiken en een nieuwe stap richting een 24e Grand Slam-titel te zetten. De Amerikaanse verloor in twee sets van Naomi Osaka.

De 23-jarige Osaka had een uur en een kwartier nodig om haar idool Williams te verslaan: 6-3 en 6-4. De Japanse maakte het verschil door al haar vier breakpoints te benutten, want de 39-jarige Amerikaanse liet wél een aantal kansen liggen. Osaka besliste het duel met achtereenvolgens een love break en een lovegame.

De uitschakeling is een fikse domper voor Williams, die op koers lag voor evenaring van het Grand Slam-record van Margaret Court. De Australische tennislegende veroverde in haar loopbaan 24 titels, nog altijd eentje meer dan Williams. De nummer elf van de wereld was er al enkele keren dichtbij, maar ze verloor haar laatste vier Grand Slam-finales.

Williams bedankte het publiek in de Rod Laver Arena uitgebreid na haar nederlaag en kreeg op de persconferentie de vraag of ze daarmee haar definitieve afscheid aankondigde. "Ik weet het niet. Als ik zou stoppen, zou ik dat tegen niemand zeggen", zei de emotionele Amerikaanse, die even later in tranen de zaal verliet.

Serena Williams bedankte de aanwezige toeschouwers in de Rod Laver Arena. Foto: ANP

Osaka kan Australian Open voor tweede keer winnen

Osaka, de nummer drie van de wereld, liet tegen Williams nog maar eens zien in topvorm te verkeren. Alleen de Spaanse Garbiñe Muguruza wist deze Australian Open een set van de drievoudig Grand Slam-winnares af te pakken.

Het is de tweede keer dat Osaka in de finale van de Australian Open staat, nadat ze in 2019 ten koste van Petra Kvitová haar eerste titel in Melbourne veroverde. In 2018 en 2020 schreef de Japanse de US Open op haar naam.

Om een vierde Grand Slam-titel te veroveren, moet Osaka zaterdag in de finale zien af te rekenen met de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA-24) of de Tsjechische Karolína Muchová (WTA-27). Die spelen op dit moment tegen elkaar.

Sinds donderdag zijn er weer toeschouwers welkom op de Australian Open. Melbourne zat de afgelopen vijf dagen in een lockdown vanwege een COVID-19-uitbraak in een hotel die werd veroorzaakt door de Britse variant van het coronavirus. De situatie is weer onder controle en dus werd besloten om weer fans toe te laten.