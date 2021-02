Rafael Nadal zit niet in zak en as nu hij verloren heeft in de kwartfinales van de Australian Open. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kan zijn nederlaag tegen Stéfanos Tsitsipás in Melbourne relativeren.

"Ik ga terug naar huis en moet trainen om beter te worden, zo simpel is het. Ik voelde me goed toen ik hier kwam. Ik speelde mijn beste tennis, maar vandaag was het niet goed genoeg. Ik was er dichtbij, maar zo gaat het soms", zei een nuchtere Nadal na zijn verlies.

De nummer twee van de wereld had rugproblemen in de aanloop naar de Australian Open en speelde in Melbourne pas zijn eerste toernooi van 2021. Tegen Tsitsipás leek hij op weg naar een overtuigende zege, maar zag hij zijn kans op een historische 21e Grand Slam-titel toch in rook opgaan: 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4 en 7-5.

"Ik ben niet iemand die excuses wil zoeken of klaagt over wat er is gebeurd. Ik moet het accepteren. Ik was dicht bij de halve finales en heb een kans verspeeld, maar het leven gaat door. Hopelijk krijg ik nog genoeg kansen", aldus Nadal.

"Natuurlijk ben ik niet blij; ik heb een kwartfinale verloren op een toernooi dat veel voor me betekent. Maar ik heb mijn best gedaan, ben positief gebleven en heb ervoor gevochten. Soms is dat helaas niet genoeg."

Rafael Nadal feliciteert Stéfanos Tsitsipás met zijn overwinning. Rafael Nadal feliciteert Stéfanos Tsitsipás met zijn overwinning. Foto: ANP

Tsitsipás: 'Dit is een onwerkelijk gevoel'

Tsitsipás, die voor de derde keer in zijn nog jonge loopbaan in de halve finales van een Grand Slam-toernooi staat, had na zijn knappe overwinning moeite om onder woorden te brengen wat hij allemaal voelde.

"Op een gegeven moment was het alsof ik vloog en lukte alles. Ik heb geen woorden voor wat er zojuist is gebeurd. Mijn spel spreekt voor zich. Het is een onwerkelijk gevoel om op zo'n hoog niveau mee te doen", zei de 22-jarige Griek direct na de partij op de baan.

Later zocht hij op zijn persconferentie nog steeds naar woorden: "Ik speelde gewoon en dacht eigenlijk nergens aan. Ik was alleen maar bezig met iedere service, iedere slag. Vanaf de derde set veranderde ik wat in mijn tactiek en dat heeft allemaal geholpen."

Tsitsipás speelt in de halve finales van de Australian Open tegen Daniil Medvedev. In de andere halve eindstrijd staat topfavoriet Novak Djokovic tegenover revelatie Aslan Karatsev.