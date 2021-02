De Australian Open laat tijdens de laatste vier dagen van het toernooi zoals verwacht weer toeschouwers toe. Melbourne zat de afgelopen dagen in een lockdown, waardoor er even geen fans meer welkom waren op de tribunes.

"We kijken ernaar uit om weer fans op de tribune te zien", zegt toernooidirecteur Craig Tiley in een verklaring. "Het maximumaantal fans per sessie wordt teruggebracht naar 7.477. Dat is ongeveer 50 procent van de normale capaciteit."

In de eerste week van de Australian Open waren dagelijks maximaal 30.000 toeschouwers welkom op Melbourne Park. Dat aantal zou in de tweede week al worden afgeschaald naar 25.000 per dag, maar dat is dus nog minder geworden. Mondkapjes zijn verplicht op plekken waar geen afstand kan worden gehouden.

De afgelopen dagen speelden de tennissers op de Australian Open voor lege tribunes. De deelstaat Victoria, waar Melbourne de hoofdstad van is, kondigde vrijdag een lockdown van vijf dagen af vanwege een kleine COVID-19-uitbraak in een quarantainehotel die werd veroorzaakt door de Britse variant van het coronavirus.

Fans kunnen slotfase van toernooi vanaf tribune bekijken

Door de restricties mochten mensen de afgelopen dagen alleen hun huis uit als dat noodzakelijk was en waren samenkomsten verboden. Aangezien de uitbraak onder controle is, wordt de lockdown in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) opgeheven en zijn er dus ook weer fans welkom op de Australian Open.

Het Grand Slam-toernooi is het eerste grote internationale sportevenement waar zo veel toeschouwers bij aanwezig mogen zijn sinds de coronacrisis haar intrede deed. Dankzij het beleid in Australië, dat uit onder meer strenge reisbeperkingen en (zware) lockdowns bestaat, komt er dagelijks nog maar een handvol besmettingen bij in het land.

De Australian Open duurt nog tot en met zondag. Donderdag en vrijdag staan bij de mannen en de vrouwen de halve finales op het programma. De vrouwen spelen zaterdag de finale en de mannen volgen zondag.