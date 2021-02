Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft woensdag voor de derde keer de Australian Open op haar naam geschreven. De Nederlandse was in de finale in Melbourne te sterk voor de Japanse Yui Kamiji.

De 24-jarige De Groot sloeg een stuk meer onnodige fouten, maar noteerde ook veel meer winners dan Kamiji, de nummer twee van de plaatsingslijst. De Woerdense benutte bovendien elf van haar twaalf breakpoints en trok na een supertiebreak aan het langste eind: 6-3, 6-7 (4) en 7-6 (4).

Het was de tweede keer in haar drie partijen dat De Groot drie sets nodig had om te winnen. De nummer één van de plaatsingslijst rekende in de kwartfinales (de eerste ronde) al af met landgenote Aniek van Koot.

Van Koot en De Groot veroverden dinsdag samen de titel in het dubbelspel door de Zuid-Afrikaanse Kgothatso Montjane en de Britse Lucy Shuker in twee sets te verslaan.

De Groot schreef de Australian Open in 2018 en 2019 ook al op haar naam in het enkelspel. De negenvoudig Grand Slam-winnares heeft ook titels op Roland Garros (2019), Wimbledon (2017 en 2018) en de US Open (2018, 2019 en 2020) op haar erelijst staan.