Rafael Nadal is woensdag op spectaculaire wijze uitgeschakeld in de kwartfinales van de Australian Open. De Spanjaard stevende af op een snelle zege tegen Stéfanos Tsitsipás, maar de nummer twee van de wereld ging uiteindelijk verrassend ten onder in een vijfsetter van vier uur.

De 34-jarige Nadal was in de eerste twee sets ongenaakbaar en gunde Tsitsipás slechts vijf games. De twaalf jaar jongere Griek liet zich vanaf het derde bedrijf van een veel betere kant zien en dwong een vierde en daarna ook een vijfde set af in de Rod Laver Arena, waar hij over de langste adem beschikte: 3-6, 2-6, 7-6 (4), 6-4 en 7-5.

Tekenend voor de dominantie van Nadal in de beginfase was de zesde game van de derde set, die dankzij de sterke service van de Spanjaard slechts een minuut en tien seconden duurde. Hij verloor in de derde set één punt in zijn eigen servicegames, maar na de verloren tiebreak ging het opeens een stuk minder soepel.

Tsitsipás werd juist stabieler op zijn eigen service, maakte minder onnodige fouten en pakte ook de vierde set, waarna hij Nadal mede dankzij een love break in de beslissende set aftroefde. Door zijn stunt maakte hij een einde aan een fraaie reeks van Nadal, die elf wedstrijden op rij zonder setverlies was op Grand Slam-toernooien.

Het kwam in het verleden slechts twee keer eerder voor dat Nadal een wedstrijd in het enkelspel verloor na een 2-0-voorsprong in sets. Fabio Fognini (US Open 2015) en Roger Federer (ATP Miami in 2005) gingen Tsitsipás voor.

Rafael Nadal gaf een zeker lijkende overwinning uit handen. Rafael Nadal gaf een zeker lijkende overwinning uit handen. Foto: ANP

Tsitsipás voor tweede keer naar halve finales in Melbourne

Het is de tweede keer dat Tsitsipás zich halvefinalist mag noemen op de Australian Open. De nummer zes van de wereld voegde zich in 2019 ook bij de laatste vier in Melbourne - hij versloeg onder anderen Federer - maar toen was uitgerekend Nadal hem de baas op weg naar de eindstrijd.

Nadal blijft door zijn uitschakeling tegen Tsitsipás voorlopig op twintig Grand Slam-titels staan, evenveel als gedeeld recordhouder Federer, die afwezig is in Melbourne. Novak Djokovic staat op zeventien titels en zit nog in het toernooi.

Ondanks zijn vele Grand Slam-titels is Nadal in het verleden weinig succesvol geweest op de Australian Open, want hij won het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar alleen in 2009. In 2012, 2014, 2017 en 2019 dolf de 'gravelkoning' het onderspit in de finale.

Vorig jaar waren de kwartfinales net als nu het eindstation voor Nadal, die toen door drie verloren tiebreaks werd uitgeschakeld door de Oostenrijker Dominic Thiem.

Rafael Nadal en Stéfanos Tsitsipás waren tot laat in de avond bezig met hun kwartfinale. Rafael Nadal en Stéfanos Tsitsipás waren tot laat in de avond bezig met hun kwartfinale. Foto: ANP

Medvedev rekent af met landgenoot en vriend Rublev

Tsitsipás kan voor het eerst de finale van een Grand Slam-toernooi bereiken, maar dan moet hij wel zien af te rekenen met Daniil Medvedev. De nummer vier van de wereld versloeg zijn landgenoot Andrey Rublev zonder setverlies: 7-5, 6-3 en 6-2.

Het is de eerste keer dat Medvedev in de halve finales van de Australian Open staat en pas de derde keer dat hij daarin slaagt op een Grand Slam-toernooi. In 2019 verloor hij de US Open-finale van Nadal en een jaar later werd hij in New York door Thiem uitgeschakeld in de halve finales.

De 23-jarige Rublev behoorde voor de derde keer op rij tot de laatste acht bij een Grand Slam-toernooi. Bij zijn laatste twee optredens (Roland Garros en US Open in 2020) waren de kwartfinales - net als nu op de Australian Open - zijn eindstation.

De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Djokovic en qualifier Aslan Karatsev, de verrassing van het toernooi. De Serviër en de Rus spelen donderdag tegen elkaar.