Daniil Medvedev heeft woensdag op overtuigende wijze de halve finales van de Australian Open bereikt. De Rus was in Melbourne een maatje te groot voor zijn landgenoot Andrey Rublev.

Medvedev wist zijn drie voorgaande ontmoetingen met Rublev op de ATP Tour zonder setverlies te winnen en dat was dit keer niet anders. De nummer vier van de wereld plaatste vijf breaks en trok het duel in iets meer dan twee uur naar zich toe: 7-5, 6-3 en 6-2.

Het is de eerste keer dat Medvedev in de halve finales van de Australian Open staat en pas de derde keer dat hij daarin slaagt op een Grand Slam-toernooi. In 2019 verloor hij de US Open-finale van Rafael Nadal en een jaar later werd hij in New York door Dominic Thiem uitgeschakeld in de halve finales.

De 23-jarige Rublev behoorde voor de derde keer op rij tot de laatste acht bij een Grand Slam-toernooi. Bij zijn laatste twee optredens (Roland Garros en US Open in 2020) waren de kwartfinales net als nu op de Australian Open zijn eindstation.

In de halve finales wacht de 25-jarige Medvedev mogelijk net als op de US Open van 2019 een krachtmeting met Nadal. De nummer twee van de wereld speelt later op woensdag nog in de kwartfinales tegen de Griek Stéfanos Tsitsipás.

De andere halve finale gaat tussen titelverdediger Novak Djokovic en qualifier Aslan Karatsev, de verrassing van het toernooi. De Serviër en de Rus spelen donderdag al tegen elkaar.