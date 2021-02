Ashleigh Barty is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van de Australian Open. De nummer één van de wereld moest haar meerdere erkennen in Karolína Muchová.

De 24-jarige Barty verloor in de eerste set slechts één game en leek met speels gemak de laatste vier te bereiken, maar het tegendeel was waar. Haar Tsjechische leeftijdsgenoot richtte zich helemaal op en trok na bijna twee uur aan het langste eind in de Rod Laver Arena: 1-6, 6-3 en 6-2.

Het was pas de eerste keer dit toernooi dat Barty überhaupt een set verloor. De Australische had voor de tweede keer in haar loopbaan de halve finales kunnen bereiken in Melbourne, nadat ze vorig jaar bij de laatste vier strandde.

Voor Barty was de Australian Open pas haar tweede toernooi in een jaar tijd. De enkelvoudig Grand Slam-winnares - ze won in 2019 Roland Garros - speelde eind februari 2020 nog een WTA-toernooi in Qatar, maar kwam de rest van dat jaar niet meer in actie vanwege de coronapandemie.

Muchová kan nu al terugkijken op een succesvolle Australian Open. De nummer 27 van de wereld staat voor het eerst in de halve finales van een Grand Slam-toernooi. Op de Australian Open kwam ze voorheen nooit verder dan de tweede ronde.

Muchová treft Amerikaanse Brady

In de halve finales wacht Muchová een krachtmeting met Jennifer Brady. De Amerikaanse verloor net als Muchová de eerste set van haar kwartfinale, maar gaf daarna nog maar drie games weg tegen haar landgenote Jessica Pegula: 4-6, 6-2 en 6-1.

De prestatie van Brady is extra bijzonder, omdat ze een van de 72 spelers is die in januari bij aankomst in Melbourne veertien dagen op hun hotelkamer moesten blijven nadat ze een vliegtuig hadden gedeeld met een persoon die besmet was met het coronavirus.

De andere halve finale bij de vrouwen gaat tussen Serena Williams en Naomi Osaka. Beide halvefinaleduels worden in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) gespeeld. Bij die wedstrijden is weer publiek welkom.

In het dubbelspel slaagde Demi Schuurs er niet in zich voor de finale te plaatsen. De Limburgse en de Amerikaanse Nicole Melichar gingen in twee sets ten onder tegen de Belgische Elise Mertens en de Belarussische Aryna Sabalenka: 5-7 en 4-6. Schuurs stond voor het eerst in de halve finales van een Grand Slam-toernooi.