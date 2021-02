Novak Djokovic bereikte dinsdag op de Australian Open voor de 39e keer in zijn carrière de halve finales van een Grand Slam. De nummer één van de wereld treft daarin met revelatie Aslan Karatsev een tennisser die hij tot deze maand eigenlijk niet kende.

"Om heel eerlijk te zijn had ik Karatsev tot deze Australian Open nog nooit zien spelen", zei de 33-jarige Djokovic dinsdag na zijn zwaarbevochten zege op Alexander Zverev in de kwartfinales (6-7 (6), 6-2, 6-4 en 7-6 (6)). "Maar inmiddels heb ik natuurlijk wel wedstrijden van hem bekeken."

Karatsev is de grote verrassing in Melbourne. De 27-jarige Rus won dinsdag in vier sets van Grigor Dimitrov (ATP-21) en is de eerste man in de Open Era (sinds 1968) die als Grand Slam-debutant de halve finales bereikt.

De mondiale nummer 114, die via de kwalificaties doordrong tot het hoofdtoernooi in Australië, stond voor de Australian Open op drie zeges en tien nederlagen op de ATP Tour en op iets meer dan 510.000 euro aan prijzengeld. Ter vergelijking: Djokovic verdiende ruim 120 miljoen euro aan prijzengeld en begon de eerste Grand Slam van het jaar met 936 zeges in 1.128 wedstrijden op het hoogste niveau.

Djokovic benadrukte dat hij Karatsev absoluut niet zal onderschatten. "Hij is fysiek een heel sterke gozer, beweegt heel goed en zijn slagen vanuit het achterveld zijn ontzettend krachtig. Vooral zijn backhand is uitstekend. En hij zal donderdag ontzettend gemotiveerd zijn en niks te verliezen hebben."

'Fraai en zwaar gevecht met Zverev'

Djokovic beleeft voorlopig zeker geen vlekkeloze Australian Open. Hij liep in zijn derderondepartij tegen Taylor Fritz een buikspierblessure, al leek die hem dinsdag tegen Zverev niet heel veel te hinderen. "Ik voelde me vanaf de tweede set beter dan ik me sinds de derde ronde gevoeld heb."

Het spel van de Duitse nummer zeven van de wereld bezorgde de Serviër wel veel problemen; hij had 3,5 uur nodig om te winnen. "Echt tot het laatste punt had de partij nog alle kanten op gekund", aldus Djokovic. "Er was heel veel spanning, heel veel druk. Ik ben emotioneel redelijk uitgeput na dit fraaie en zware gevecht."

De achtvoudig Australian Open-kampioen uitte tijdens de partij regelmatig zijn frustratie. Zo sloeg hij in de vijfde game van de derde set zijn racket kapot toen hij een breakpoint niet benutte, maar daarna won hij wel vijf games op rij.

"Het was een opluchting om mijn racket kapot te slaan, maar ik zou het niet aanraden. Ik ben natuurlijk ook niet trots op dat soort momenten. Maar je hebt nu eenmaal flink wat gevechten met jezelf tijdens een partij en iedereen gaat daar op een andere manier mee om."