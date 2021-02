Novak Djokovic heeft zich dinsdag met flinke moeite geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De nummer één van de wereld knokte zich langs Alexander Zverev en houdt daarmee zicht op zijn negende titel in Melbourne.

Djokovic verloor de eerste set en had het ook in de derde en vierde set erg zwaar, maar hij won wel van de mondiale nummer zeven. De partij in de Rod Laver Arena eindigde in 6-7 (6), 6-2, 6-4 en 7-6 (6).

In de eerste set knokte Djokovic zich terug van een break achterstand, maar capituleerde hij in de tiebreak alsnog. Na eenvoudige winst van de tweede set kwam de 33-jarige Serviër in zowel de derde als vierde set met 0-3 achter. Beide keren herpakte hij zich.

Vooral in de vierde set maakten beide topspelers er een meeslepend gevecht van. In de laatste zeven overwegend lange games vielen geen breaks meer, waarna Djokovic in de spannende tiebreak op zijn tweede matchpoint toesloeg.

De topfavoriet krijgt het deze Australian Open niet cadeau. Hij wordt gehinderd door een buikspierblessure en had al voor de vierde keer op rij minimaal drie uur nodig voor de winst. Eerder moest hij diep gaan tegen Frances Tiafoe, Taylor Fritz en Milos Raonic.

Novak Djokovic was niet altijd blij met zijn eigen spel en botvierde zijn frustratie op zijn racket. Novak Djokovic was niet altijd blij met zijn eigen spel en botvierde zijn frustratie op zijn racket. Foto: ANP

Djokovic kan achttiende Grand Slam winnen

Djokovic was in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 en 2020 al de beste op de Australian Open en is met die acht eindzeges recordhouder in Melbourne. Met in totaal zeventien Grand Slam-titels moet hij alleen Roger Federer en Rafael Nadal - ze hebben er allebei twintig - voor zich dulden.

In de halve finale van de Australian Open staat Djokovic tegenover sensatie Aslan Karatsev. De 27-jarige Rus won eerder op de dag van Grigor Dimitrov en is de eerste Grand Slam-debutant in de Open Era (sinds 1968) die de laatste vier haalt.

De andere halve eindstrijd in Australië gaat tussen de winnaars van de kwartfinalepartijen Andrey Rublev-Daniil Medvedev en Stéfanos Tsitsipás-Nadal. Die wedstrijden worden woensdag gespeeld.

Vanaf de halve finales is er waarschijnlijk weer publiek welkom in Melbourne. Australische media meldden dinsdag namelijk dat de deelstaat Victoria in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) weer uit de lockdown gaat.