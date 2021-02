Vanaf donderdag zijn waarschijnlijk weer toeschouwers welkom bij de Australian Open. Volgens Australische media gaat de Australische deelstaat Victoria in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) uit de lockdown.

De Australische regering zou dinsdag al besloten hebben dat er een einde aan de lockdown komt. Alleen een groot aantal coronabesmettingen op woensdag kunnen hen nog van gedachten veranderen.

Sinds afgelopen zaterdag is er geen publiek meer welkom op de Australian Open. De autoriteiten kondigden een lockdown van ten minste vijf dagen af in Victoria.

Tot zaterdag waren dagelijks 30.000 toeschouwers welkom op Melbourne Park. Dat aantal zou in de tweede week al afgeschaald worden naar 25.000 fans per dag. Hoeveel fans er vanaf donderdag welkom zijn, is nog niet bekend.

Het publiek moest de Rod Laver Arena vrijdag tijdens de partij tussen Novak Djokovic en Taylor Fritz verlaten. Foto: ANP

Ontknoping van het toernooi nadert

De reden voor de lockdown was een uitbraak in een zogenoemd quarantainehotel in Victoria. Dat had geen grote gevolgen voor de tennissers, die bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine moesten verblijven.

Op donderdag, waarschijnlijk dus de eerste dag dat er weer publiek aanwezig is, staan de halve finales van het vrouwentoernooi en een halve eindstrijd van de mannen op het programma.

Demi Schuurs is de enige Nederlandse die nog actief is in Melbourne. Ze speelt woensdag met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar in de halve finales tegen het als tweede geplaatste koppel Elise Mertens/Aryna Sabalenka.

Bij de mannen komt Matwé Middelkoop woensdag in de kwartfinales in actie. In het dubbelspel neemt hij het met Marcelo Arévalo op tegen het duo Jamie Murray/Bruno Soares.