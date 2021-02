Aslan Karatsev verbaast de wereld én zichzelf met zijn halvefinaleplek op de Australian Open, zijn eerste Grand Slam-toernooi. De nummer 114 van de wereld versloeg dinsdag Grigor Dimitrov en strijdt tegen Novak Djokovic om een plek in de eindstrijd in Melbourne.

"Toen Djokovic een jaar geleden hier de titel pakte, zat ik voor de tv. De top honderd halen was toen mijn doel, en dat was het eigenlijk ook voor 2021", glimlachte Karatsev op de persconferentie na zijn historische overwinning op Dimitrov. "Het is ongelooflijk wat er nu allemaal gebeurt."

De 27-jarige Karatsev is de eerste man in de Open Era (sinds 1968) die als Grand Slam-debutant de halve finales bereikt. Hij moest vorige maand kwalificaties spelen om het hoofdtoernooi te bereiken en is nu wereldnieuws.

"Toen ik na de partij even op mijn telefoon keek, zag ik dat er tweehonderd berichten waren binnengekomen. Inmiddels zullen het er nog meer zijn. Fantastisch. Ik geniet ervan, maar probeer ook nuchter te blijven. Of ik de titel kan pakken? We zullen zien."

'Ik ben te vaak verhuisd'

Karatsev won in Melbourne van onder anderen Diego Schwartzman (ATP-9) en Félix Auger-Aliassime (ATP-19) en was dinsdag in vier sets (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) te sterk voor Dimitrov, de Bulgaarse nummer 21 van de wereld.

De 29-jarige Dimitrov was niet helemaal fit, maar dat maakt het verhaal van Karatsev niet minder bijzonder. De Rus woonde op veel plekken in de wereld en legde in de Wit-Russische hoofdstad Minsk de basis voor zijn late doorbraak.

"Ik ben geboren in Rusland, groeide op in Israël en keerde op mijn twaalfde terug naar Rusland", vertelde Karatsev over zijn jeugd. "Daarna heb ik jaren in het Duitse Halle en in Barcelona gewoond in de hoop een betere tennisser te worden. En sinds drie jaar train ik in Minsk."

Karatsev traint met de coach Yahor Yatsyk, onder wie hij transformeerde van nummer 764 van de wereldranglijst tot halvefinalist op de Australian Open. "Ik ben te vaak verhuisd, maar nu heb ik iemand gevonden door wie ik echt snel beter ben geworden. Vooral mentaal. Dankzij Yahor geloof ik nu in mezelf."