Aslan Karatsev heeft dinsdag geschiedenis geschreven op de Australian Open. De 27-jarige Rus, die debuteert op een Grand Slam-toernooi, won van Grigor Dimitrov en staat zeer verrassend in de halve finales op het hardcourt in Melbourne.

Als nummer 114 van de wereld was Karatsev de underdog tegen de als achttiende geplaatste en niet geheel fitte Dimitrov, maar hij won overtuigend in vier sets. Het werd 2-6, 6-4, 6-1 en 6-2.

Zijn overwinning is heel bijzonder, want Karatsev is de eerste man in de Open Era (sinds 1968) die er als Grand Slam-debutant in slaagt om zich naar de halve eindstrijd te knokken.

Bovendien is Karatsev sinds 1968 pas de vijfde qualifier die de halve finales van een Grand Slam haalt en is hij de eerste sinds 1977 die dat op de Australian Open presteert. Hij is ook de eerste Rus bij de laatste vier van de Australian Open sinds Marat Safin in 2005.

"Een onbeschrijflijk gevoel, voor de eerste keer bij de laatste vier. Het is ongelooflijk", zei Karatsev in een eerste reactie. "Ik had in de beginfase moeite om mijn zenuwen in bedwang te houden, maar vanaf de tweede set kwam ik gelukkig beter in mijn spel."

Ook Grigor Dimitrov slaagde er niet in om Aslan Karatsev af te stoppen. Foto: ANP

Karatsev versloeg meer hoger aangeslagen spelers

Karatsev had zich dankzij drie zeges in de kwalificaties naar het hoofdtoernooi van de Australian Open geknokt en was in dat hoofdtoernooi eerder al te sterk voor Gianluca Mager, Egor Gerasimov, Diego Schwartzman en Félix Auger-Aliassime, die allemaal hoger aangeslagen zijn dan hij.

Tegen Dimitrov verloor hij de eerste set, maar zag hij dat de halvefinalist van 2017 in de tweede set last kreeg van fysieke problemen. Dimitrov liet zich na de derde set behandelen, maar kon een nederlaag tegen revelatie Karatsev niet meer afwenden.

De zege past in de opmars van de Rus, die iets meer dan een jaar geleden nog slechts de nummer 297 van de wereld was. Dankzij zijn prestatie op de Australian Open zal hij de mondiale top vijftig binnenkomen.

Karatsev strijdt mogelijk met topfavoriet Novak Djokovic om een plek in de finale. De nummer één van de wereld en achtvoudig Australian Open-winnaar speelt later op dinsdag tegen Alexander Zverev.