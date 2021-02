Serena Williams is weer een stap dichter bij evenaring van het Grand Slam-record van Margaret Court. De 39-jarige Amerikaanse versloeg dinsdag Simona Halep met 6-3 en 6-3 in de kwartfinales van de Australian Open en bleef zo in de race voor haar 24e Grand Slam-titel. Ook Naomi Osaka ging door naar de halve finales.

De nu 78-jarige Court veroverde in de jaren zestig en zeventig 24 Grand Slam-titels. Williams verloor haar laatste vier Grand Slam-finales (in 2018 en 2019 op Wimbledon en de US Open) en wil de Australische tennislegende deze week in Melbourne alsnog evenaren. Ze won de Australian Open al zeven keer.

De als tiende geplaatste Williams speelde tegen Halep misschien wel haar beste partij tot dusver tijdens deze Australian Open. In de lege Rod Laver Arena kreeg ze liefst dertien breakpoints, waarvan ze er zes benutte. Halep, de nummer twee van de wereld, benutte drie van haar vier breakpoints. Williams maakte wel veel meer onnodige fouten (33 om 19), maar sloeg ook meer winners (24 om 9).

Voor de 29-jarige Halep blijft haar finaleplaats in 2018 haar beste resultaat op de Australian Open. Op Roland Garros (2018) en Wimbledon (2019) pakte ze al eens de titel.

Grand Slam-titels Serena Williams in enkelspel Australian Open: 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 en 2017

Roland Garros: 2002, 2013 en 2015

Wimbledon: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 en 2016

US Open: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014

Vanwege het coronavirus bleven de tribunes van de Rod Laver Arena leeg. Vanwege het coronavirus bleven de tribunes van de Rod Laver Arena leeg. Foto: ANP

Osaka is volgende tegenstander van Williams

De volgende tegenstander van Williams in de jacht op het record is Osaka, die zich eerder op dinsdag eenvoudig de laatste vier bereikte. Als nummer drie van de wereld had de in de Verenigde Staten opgegroeide Japanse weinig moeite met Hsieh Su-wei uit Taiwan, de mondiale nummer 71. In ruim een uur was de klus geklaard in de Rod Laver Arena: 6-2, 6-2.

De 23-jarige Osaka gaat in Melbourne op de vierde Grand Slam-titel uit haar loopbaan. Ze won de Australian Open in 2019 al eens en was in 2018 en vorig jaar de beste op de US Open.

Ashleigh Barty-Karolína Muchová en Jennifer Brady-Jessica Pegula zijn de andere kwartfinalepartijen en die worden woensdag gespeeld. De Amerikaanse titelverdediger Sofia Kenin werd al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Vreugde bij Naomi Osaka na haar winst op Hsieh Su-wei. Vreugde bij Naomi Osaka na haar winst op Hsieh Su-wei. Foto: ANP

Schuurs debuteert in halve finales

In het dubbelspel is Demi Schuurs bezig aan haar beste Grand Slam-toernooi ooit. Met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar versloeg ze het duo Coco Gauff/Catherine McNally met 7-6 (4), 6-1, wat betekent dat ze in de halve eindstrijd staat.

De 27-jarige Schuurs was nog nooit halvefinaliste op een Grand Slam. Wel kwam ze drie keer tot de kwartfinales: in 2018 en 2020 op de US Open en in 2019 op Wimbledon.

In de halve finales wacht een ontmoeting met het als tweede geplaatste koppel Elise Mertens/Arina Sabalenka.