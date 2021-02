Rafael Nadal heeft zich maandag zonder problemen onder de laatste acht geschaard op de Australian Open. Ook Daniil Medvedev bereikte zonder setverlies de kwartfinales. Bij de vrouwen boekte topfavoriete Ashleigh Barty net als Nadal een overtuigende zege en werd Elina Svitolina uitgeschakeld in de achtste finales.

Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Nadal boekte een solide overwinning op Fabio Fognini. De Italiaan had weinig te vertellen tegen de mondiale nummer twee: 6-3, 6-4 en 6-2.

De 34-jarige Nadal jaagt in Melbourne op zijn 21e Grand Slam-titel, waarmee hij het record alleen in handen zou krijgen. Hij deelt het record nu nog met Roger Federer, die wegens een gebrek aan fitheid ontbreekt in Australië. De teller van Novak Djokovic, die dinsdag tegen Alexander Zverev speelt, staat op zeventien Grand Slam-titels.

In zijn 43e Grand Slam-kwartfinale speelt Nadal, die de Australian Open alleen in 2009 op zijn naam schreef, tegen Stéfanos Tsitsipás. De Griek zag Fognini's landgenoot Matteo Berrettini zich geblesseerd terugtrekken voor hun achtstefinalepartij.

De als vierde geplaatste Medvedev kende weinig problemen met Mackenzie McDonald uit de Verenigde Staten. Het werd voor lege tribunes 6-4, 6-2 en 6-3 in het voordeel van de Rus tegen de mondiale nummer 192.

Medvedev, die nog op zijn eerste Grand Slam-titel wacht, strijdt met Andrey Rublev om een halvefinaleticket. Zijn landgenoot zag zijn Noorse tegenstander Casper Ruud in de achtste finales opgeven. Rublev stond op dat moment al met 6-2 en 7-6 (3) voor.

Daniil Medvedev en Mackenzie McDonald speelden net als iedereen voor lege tribunes in Melbourne. Daniil Medvedev en Mackenzie McDonald speelden net als iedereen voor lege tribunes in Melbourne. Foto: Pro Shots

Weinig problemen voor Barty

Bij de vrouwen was nummer één van de wereld Barty een maatje te groot voor de Amerikaanse Shelby Rogers: 6-3 en 6-4. Barty, de Roland Garros-winnares van 2019, staat in de kwartfinales van haar eerste Grand Slam-toernooi sinds de Australian Open tegenover Karolína Muchová uit Tsjechië. De mondiale nummer 27 versloeg de Belgische Elise Mertens met 7-6 (5) en 7-5.

De als vijfde geplaatste Svitolina ging bij de achtste finales in Melbourne verrassend onderuit tegen Jessica Pegula, de Amerikaanse nummer 61 van de wereld. De partij van zo'n twee uur eindigde in 4-6, 6-3 en 3-6.

Svitolina zag een nieuwe kans op een Grand Slam-titel daarmee in rook opgaan. De 26-jarige Oekraïense draait al jaren mee in de top, maar haalde nog nooit de finale van een van de vier grote toernooien. Haar beste prestatie is het bereiken van de laatste vier op Wimbledon en de US Open, wat haar in 2019 lukte. Op de Australian Open kwam ze nooit voorbij de kwartfinales.

In de andere achtstefinalepartij die maandag werd gespeeld, was Jennifer Brady in twee sets (6-1, 7-5) te sterk voor Donna Vekic uit Kroatië. Brady, die vorig jaar de halve eindstrijd van de US Open haalde, treft nu Pegula.

In het dubbelspel staat Demi Schuurs in de kwartfinales. Met haar Amerikaanse partner Nicole Melichar (samen zijn ze als vierde geplaatst) was ze met 6-2 en 6-4 te sterk voor Lyudmyla Kichenok en voormalig Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko.