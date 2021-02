Novak Djokovic heeft zich zondag naar de kwartfinales geknokt op de Australian Open. De nummer één van de wereld leek niet al te veel hinder te ondervinden van zijn buikspierblessure en versloeg Milos Raonis in vier sets (7-6 (4), 4-6, 6-1 en 6-4). Dominic Thiem werd roemloos uitgeschakeld.

Tegenstander van de 33-jarige Djokovic wordt Alexander Zverev, die in drie sets te sterk was voor de Serviër Dusan Lajovic.

Voorafgaand aan zijn vierderondepartij in de Rod Laver Arena sprak Djokovic nog zijn zorgen uit, omdat hij met een onwillige buikspier kampt. Hij vreesde zijn jacht op zijn negende Australian Open-titel niet te kunnen vervolgen, nadat hij in de derde ronde tegen de Amerikaan Taylor Fritz diep was gegaan.

Tegen Raonic, de mondiale nummer veertien, moest Djokovic weer flink aan de bak. De dertigjarige Canadees dwong in de eerste set een tiebreak af, maar daarin was de zeventienvoudig Grand Slam-winnaar sterker. De tweede set was een prooi voor Raonic.

Djokovic richtte zich op, terwijl Raonic behandeld moest worden aan zijn voet. De titelverdediger won de derde set overtuigend met 6-1 en in het vierde bedrijf plaatste hij bij 4-4 de beslissende break.

De tribunes bleven zondag bij de Australian Open opnieuw leeg. Foto: Pro Shots

Zverev mag blijven hopen op eerste Grand Slam-titel

Eerder op de dag hoefde Zverev zich tegen Lajovic veel minder in te spannen. Het werd 6-4, 7-6 (5) en 6-3 voor de Duitser.

De 23-jarige Zverev maakte iets meer onnodige fouten dan Lajovic, maar sloeg ook een stuk meer winners dan de nummer 27 van de wereld (44 om 30). Lajovic was bovendien een stuk minder stabiel in zijn servicegames en incasseerde vier breaks, twee meer dan zijn Duitse opponent.

Door zijn probleemloze overwinning mag Zverev blijven hopen op de eerste Grand Slam-titel uit zijn loopbaan. De nummer zeven van de wereld en verliezend US Open-finalist van 2020 werd vorig jaar in de halve finales uitgeschakeld. Dat is nog altijd zijn beste resultaat op de Australian Open.

Alexander Zverev treft Djokovic in de kwartfinales. Foto: Pro Shots

Thiem hard onderuit tegen Dimitrov

Voor US Open-winnaar Thiem was de vierde ronde zondag het eindstation op de Australian Open. De nummer drie van de wereld werd in de voor publiek gesloten Rod Laver Arena overklast door Grigor Dimitrov.

De 27-jarige Thiem wist dat hij het niet makkelijk zou krijgen tegen Dimitrov, maar dat bleek een understatement. De Oostenrijker, die niet helemaal fit leek, werd zeven keer gebroken door de Bulgaar en pakte in de derde en laatste set slechts zes punten: 6-4, 6-4 en 6-0.

Het was de achtste keer dat Thiem meedeed aan de Australian Open en de zevende keer dat hij vóór de kwartfinales strandde. Vorig jaar reikte hij tot de finale in Melbourne en verloor toen na een vijfsetter van Djokovic.

Grigor Dimitrov troost Dominic Thiem na zijn kansloze nederlaag in de achtste finales. Foto: Pro Shots

Dimitrov stuit in kwartfinales op qualifier

Het is de vierde keer dat Dimitrov in de kwartfinales van de Australian Open staat. De nummer 21 van de wereld noteerde zijn beste prestatie in Melbourne in 2017, toen hij tot de halve finales reikte en daarin werd uitgeschakeld door Rafael Nadal.

Om opnieuw de laatste vier te bereiken, moet Dimitrov zien af te rekenen met qualifier Aslan Karatsev, de verrassing van het toernooi.

De 27-jarige Rus rekende in zijn vierderondepartij verrassend af met het Canadese talent Felix-Auger Aliassime: 3-6, 1-6, 6-3, 6-3 en 6-4.