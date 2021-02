Dominic Thiem is zondag roemloos uitgeschakeld in de achtste finales van de Australian Open. De nummer drie van de wereld werd in de voor publiek gesloten Rod Laver Arena overklast door Grigor Dimitrov.

De 27-jarige Thiem wist dat hij het niet makkelijk zou krijgen tegen Dimitrov, maar dat bleek een understatement. De Oostenrijker werd zeven keer gebroken door de Bulgaar en pakte in de derde en laatste set slechts zes punten: 6-4, 6-4 en 6-0.

Het is de achtste keer dat Thiem meedeed aan de Australian Open en de zevende keer dat hij vóór de kwartfinales strandt. De US Open-winnaar van 2020 reikte vorig jaar tot de finale in Melbourne en verloor toen na een vijfsetter van Novak Djokovic.

In de derde ronde van deze editie ontsnapte Thiem al aan uitschakeling tegen Nick Kyrgios. De controversiële Australiër won net als Dimitrov de eerste twee sets, maar drukte daarna niet door en ging alsnog ten onder.

Het is de vierde keer dat Dimitrov in de kwartfinales van de Australian Open staat. De nummer 21 van de wereld noteerde zijn beste prestatie in Melbourne in 2017, toen hij tot de halve finales reikte en daarin werd uitgeschakeld door Rafael Nadal.

Om opnieuw de laatste vier te bereiken moet Dimitrov zien af te rekenen met qualifier Aslan Karatsev, de verrassing van het toernooi. De 27-jarige Rus rekende in zijn vierderondepartij verrassend af met het Canadese talent Felix-Auger Aliassime: 3-6, 1-6, 6-3, 6-3 en 6-4.