Simona Halep, Serena Williams en Naomi Osaka hebben zondag door een zwaarbevochten overwinning de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De drie topspeelsters hadden allemaal drie sets nodig om de laatste acht te bereiken.

De 29-jarige Halep verloor de eerste set tegen Roland Garros-winnares Iga Swiatek, maar knokte zich fraai terug in de Rod Laver Arena. De Roemeense sloeg een stuk minder onnodige fouten dan de mondiale nummer zeventien (42 om 17) en zegevierde binnen twee uur: 3-6, 6-1 en 6-4.

Door de zege nam Halep revanche voor haar kansloze uitschakeling door Swiatek in de achtste finales van Roland Garros vorig jaar, toen ze slechts drie games pakte. De nummer twee van de wereld won in de Rod Laver Arena bovendien voor de honderdste keer een wedstrijd op een Grand Slam-toernooi.

Met haar zwaarbevochten overwinning zorgde Halep er ook voor dat Swiatek na 21 gewonnen sets weer eens een set verloor op een Grand Slam-toernooi. De Poolse gaf eind vorig jaar in haar zeven partijen op Roland Garros geen set uit handen en datzelfde gold voor haar eerste drie wedstrijden op de Australian Open.

Halep, die dit toernooi eerder al een driesetter speelde, blijft in de race om de Australian Open voor de eerste keer te winnen. De tweevoudig Grand Slam-winnares verloor in 2018 de finale in Melbourne en vorig jaar kwam ze tot de laatste vier.

Simona Halep nam revanche op Roland Garros-winnares Iga Swiatek Simona Halep nam revanche op Roland Garros-winnares Iga Swiatek Foto: Pro Shots

Williams rekent in spannende partij af met Sabalenka

Om dit jaar opnieuw de halve finales te bereiken, moet Halep zien af te rekenen met Serena Williams. De 39-jarige Amerikaanse, die in de Wimbledon-finale van 2019 werd verslagen door de Roemeense, bleef uitschakeling bespaard in een spannende partij tegen de Belarussische Aryna Sabalenka: 6-4, 2-6 en 6-4.

Williams, die zeven van de elf breakpoints van Sabalenka wegsloeg, staat voor de dertiende keer in de kwartfinales van de Australian Open. Ze won het toernooi al zeven keer en in 2017 voor het laatst.

Als Williams haar achtste titel verovert, evenaart ze het Grand Slam-record van Margaret Court. De Australische tennislegende veroverde in haar carrière 24 titels. Williams verloor haar laatste vier Grand Slam-finales (in 2018 en 2019 op Wimbledon en de US Open).

Serena Williams overleefde een driesetter tegen Aryna Sabalenka en blijft in de race voor haar 24e Grand Slam-titel. Serena Williams overleefde een driesetter tegen Aryna Sabalenka en blijft in de race voor haar 24e Grand Slam-titel. Foto: Pro Shots

Osaka overleeft matchpoints tegen Muguruza

De 23-jarige Osaka had een zware kluif aan tweevoudig Grand Slam-winnares Garbiñe Muguruza, de verliezend finalist van vorig jaar in Melbourne. De Spaanse won de eerste set en kreeg in het beslissende bedrijf op 5-4 zelfs twee matchpoints, maar Osaka bleef overeind en zegevierde dankzij een love break: 4-6, 6-4 en 7-5.

Het was voor het eerst dat Osaka tijdens deze Australian Open moest vrezen voor uitschakeling. De nummer drie van de wereld verloor in de eerste drie rondes in geen enkele set meer dan drie games. Muguruza was ook nog zonder setverlies.

Voor een plek bij de laatste vier wacht Osaka een duel met Hsieh Su-wei. De 35-jarige Taiwanese bereikte voor het eerst in haar loopbaan de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi door de Tsjechische Markéta Vondrousová met 6-4 en 6-2 te verslaan.

Osaka kan de Australian Open voor de tweede keer in haar nog prille loopbaan winnen, na eerder succes in 2019. Ze heeft ook al twee US Open-titels (2018 en 2020) op haar erelijst staan.