Daniil Medvedev heeft zaterdag zijn frustraties moeten overwinnen om via een vijfsetter de vierde ronde van de Australian Open te bereiken. Stéfanos Tsitsipás won een stuk overtuigender in de derde ronde.

Medvedev was in vijf sets (6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0) te sterk voor de Serviër Filip Krajinovic. De Rus boekte daarmee zijn zeventiende zege op rij. Hij won achtereenvolgens het Masters-toernooi in Parijs, de ATP Finals in Londen en met de Russische ploeg de ATP Cup in Melbourne.

De nummer vier van de wereld staat voor het derde jaar op rij in de vierde ronde van de Australian Open. Medvedev verloor alle zes eerdere vijfsetters in zijn carrière, waaronder die in de US Open-finale van 2019 tegen Rafael Nadal.

"Ik kan me veel van die vijfde sets nog goed herinneren", zei de 25-jarige Medvedev. "In drie of vier ervan kwam ik zelfs een break voor. Ik heb altijd gezegd dat je ervaring nodig hebt in zo'n vijfde set. Toen ik vandaag een break voor kwam, hield ik alles onder controle. Voorheen ging ik dan overhaasten of werd ik zenuwachtig. Nu bleef ik heel kalm en dat hielp me de wedstrijd te winnen."

Kalm was Medvedev overigens bepaald niet in de vierde set. Hij schreeuwde in het Russisch, Engels en Frans en maakte zich druk over onder meer de camera die boven de baan hing, omdat die zou afleiden bij het serveren. "This Australian Open sucks", riep hij onder meer.

Bij een 4-1-achterstand in de vierde set verliet Medvedevs Franse coach Gilles Cervara het stadion, nadat de Rus wat dingen naar hem geroepen had. "Vlak voor hij wegliep, zei Gilles dat ik zou gaan winnen. Hij wilde er door te vertrekken voor zorgen dat ik kalm werd. Dat is alles wat ik erover wil zeggen", aldus Medvedev.

Vanwege de nieuwe lockdown in Melbourne speelden Stefános Tsitsipás en anderen zaterdag voor lege tribunes. Foto: Pro Shots

Tsitsipás wint eenvoudig van trainingspartner

Tsitsipás, net als Medvedev een van de opkomende talenten die de grote drie (Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic) van de troon hopen te stoten, had veel minder moeite om de vierde ronde te bereiken. De 22-jarige Griek won met 6-4, 6-1, 6-1 van zijn Zweedse leeftijdsgenoot Mikael Ymer.

Tsitsipás en de Zweed Ymer speelden bij de junioren regelmatig tegen elkaar en trainden in Melbourne tijdens de verplichte quarantaine dagelijks samen.

Bij de laatste zestien neemt Tsitsipás het op tegen Matteo Berrettini. De nummer tien van de wereld had drie tiebreaks nodig om zich te ontdoen van de Rus Karen Khachanov: 7-6 (1), 7-5 (5), 7-6 (5). In de laatste set moest de Italiaan nog uitgebreid behandeld worden aan zijn rib of zij, maar dat stond een zege niet in de weg.