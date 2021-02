Karolína Plísková heeft zich zaterdag van haar slechtste kant laten zien in de derde ronde van de Australian Open. De nummer zes van de wereld verloor een punt wegens haar wangedrag en ging met tweemaal 7-5 onderuit tegen Karolína Muchová.

Nadat Plísková de eerste set verloor, sloeg ze uit frustratie haar racket stuk in Melbourne. Umpire Alison Hughes gaf de Tsjechische een officiële waarschuwing, waarop Plísková de spelerstunnel inliep en een tweede racket vernielde.

Dat werd door een official gerapporteerd aan de umpire, die Muchová een extra punt toekende. Plísková ontstak in woede en riep onder meer naar de umpire: "Het gebeurde naast de baan. Ik mag daar doen wat ik zelf wil."

Volgens de regels van tennisbond ITF is het spelers echter niet toegestaan om "zich gewelddadig of agressief te gedragen, bijvoorbeeld door het schoppen of gooien van rackets en andere materialen op het terrein van het toernooi".

Na haar woedeuitbarsting begon Plísková zeer sterk aan de tweede set. Ze kwam op een 5-0-voorsprong, maar verloor vervolgens liefst zeven games op rij en verloor daardoor de wedstrijd tegen haar landgenote.

De 28-jarige Plísková heeft als voormalig nummer één van de wereld nog nooit een Grand Slam weten te winnen. De afgelopen twee jaar kwam ze zelfs bij geen enkele Grand Slam verder dan de vierde ronde.