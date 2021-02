Ashleigh Barty heeft zaterdag op overtuigende wijze de vierde ronde van de Australian Open bereikt. De nummer één van de wereld rekende zonder setverlies af met Ekaterina Alexandrova. Karolína Plísková liet zich van haar slechtste kant zien bij haar uitschakeling in de derde ronde.

De 24-jarige Barty had een uur en 21 minuten nodig om zich te ontdoen van Alexandrova, de mondiale nummer 32. Na een overtuigende eerste set (6-2) kwam de Australische nog wel een break achter in de tweede set, maar ze wist die snel weg te werken en trok de wedstrijd naar zich toe: 6-4.

In Melbourne jaagt Barty op haar eerste titel op de Australian Open. Vorig jaar reikte de ranglijstaanvoerder tot de halve finales, wat tot dusver haar beste prestatie is bij de eerste Grand Slam van het jaar. Van alle Grand Slam-toernooien won ze tot dusver alleen Roland Garros, in 2019.

Bij de laatste zestien treft Barty, die vooralsnog geen set verloor op de Australian Open, de Amerikaanse Shelby Rogers. De nummer 57 van de wereld was in de derde ronde in twee sets verrassend te sterk voor Anett Kontaveit (WTA-22).

Woedende Plísková uitgeschakeld

Op dezelfde dag liet Plísková zich van haar slechtste kant zien in de derde ronde van de Australian Open. De nummer zes van de wereld verloor een punt wegens haar wangedrag en ging met tweemaal 7-5 onderuit tegen Karolína Muchová.

Nadat Plísková de eerste set verloor, sloeg ze uit frustratie haar racket stuk in Melbourne. Umpire Alison Hughes gaf de Tsjechische een officiële waarschuwing, waarop Plísková de spelerstunnel inliep en een tweede racket vernielde.

Dat werd door een official gerapporteerd bij de umpire, die Muchová een extra punt toekende. Plísková ontstak in woede en riep naar de umpire onder meer: "Het gebeurde naast de baan. Ik mag daar doen wat ik zelf wil."

Volgens de regels van tennisbond ITF is het spelers echter niet toegestaan om "zich gewelddadig of agressief te gedragen, bijvoorbeeld door rackets of andere materialen te schoppen of gooien op het terrein van het toernooi".

Na haar woede-uitbarsting begon Plísková zeer sterk aan de tweede set. Ze kwam op een 5-0-voorsprong, maar verloor vervolgens liefst zeven games op rij en verloor daardoor de wedstrijd tegen haar landgenote.

De 28-jarige Plísková heeft als voormalige nummer één van de wereld nog nooit een Grand Slam weten te winnen. De afgelopen twee jaar kwam ze zelfs bij geen enkele Grand Slam verder dan de vierde ronde.

Overige uitslagen derde ronde vrouwentoernooi Australian Open Elina Svitolina (Oek, 5)-Yulia Putintseva (Kaz, 28) 6-4, 6-0

Jessica Pegula (VS, 61)-Kristina Mladenovic (Fra, 52) 6-2, 6-1

Donna Vekic (Kro, 33)-Kaia Kanepi (Est, 65) 5-7, 7-6 (2), 6-4

Jennifer Brady (VS, 24)-Kaja Juvan (Slv, 104) 6-1, 6-3

Elise Mertens (Bel, 16)-Belinda Bencic (Zwi, 12) 6-2, 6-1

Anett Kontaveit (Est, 22)-Shelby Rogers (VS, 57) 4-6, 3-6

Rus verliest in dubbelspel van Van der Hoek

In het vrouwendubbelspel op de Australian Open won Rosalie van der Hoek in de tweede ronde van landgenote Arantxa Rus. Na een uur en een kwartier spelen eindigde de partij in 6-4 en 6-4.

De 26-jarige Van der Hoek staat voor het eerst op een Grand Slam. Ze vormt een duo met Bernarda Pera uit de Verenigde Staten. Rus speelde samen met de Sloveense Tamara Zidansek.

Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Nicole Melichar zijn ook door naar de derde ronde. Het koppel rekende in de tweede ronde af met de Tsjechische Marketa Vondrousová en de Wit-Russische Vera Lapko: 6-2 en 6-4.