Novak Djokovic is ondanks zijn zege van vrijdag op Taylor Fritz in de derde ronde van de Australian Open mogelijk al klaar in Melbourne. De nummer één van de wereld kampt met een spierblessure, waar hij ook tijdens zijn wedstrijd al veel last van had.

"Ik weet dat ik een scheurtje in mijn spier heb, dus ik vraag me af of ik daar in minder dan twee dagen van kan herstellen", zei Djokovic na afloop. "Op dit moment weet ik dan ook nog niet of ik hier weer op de baan zal stappen."

"Wat ik wel weet is dat ik heel trots ben op deze prestatie. Het maakt niet uit in welke ronde het is gebeurd of tegen wie ik heb gespeeld. Dat ik deze overwinning heb geboekt onder zulke omstandigheden ga ik de rest van mijn leven niet meer vergeten."

De 33-jarige Djokovic kampte zichtbaar met fysieke problemen tegen Fritz en kon de rally's nauwelijks bijhouden. Ondanks zijn klachten was de Serviër na vijf sets (7-6 (1), 6-4, 3-6, 4-6 en 6-2) toch de sterkste.

Novak Djokovic is euforisch na zijn zege op Taylor Fritz. Novak Djokovic is euforisch na zijn zege op Taylor Fritz. Foto: Pro Shots

'Een van de meest bijzondere zeges uit mijn leven'

Djokovic, die de afgelopen twee edities van de Australian Open op zijn naam schreef, moest zijn speelstijl flink omgooien om Fritz te verslaan. "Ik wilde de rally’s kort houden en snel het winnende punt maken", analyseerde hij.

"Het was voor mij een kwestie van overleven en in de wedstrijd blijven. Ik kon alleen maar hopen dat ik me wat beter zou gaan voelen en gelukkig kreeg ik wat minder last tegen het eind van de vierde set. Door dit alles is dit een van de meest bijzondere zeges uit mijn leven."

Mocht Djokovic toch op tijd zijn hersteld dan neemt hij het in de achtste finales op tegen de Canadees Milos Raonic, de nummer veertien van de plaatsingslijst. Hij jaagt op zijn negende titel op de Australian Open.